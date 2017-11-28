В Данкове прошел казачий крестный ход

Казаки также приняли присягу

В храме великомученика Георгия Победоносца Данкова присутствовало большое количество прихожан, в том числе и казаки станицы «Данковская» регионального отделения «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» в Липецкой области.



В храме состоялась казачья присяга, которую приняли четверо взрослых казаков и 36 юных казачат из 5-х казачьих классов Воскресенской и Спешнево-Ивановской сельских школ, а также из городского лицея № 4. Отец Валентин отслужил молебен перед началом добрых дел. На церемонии присутствовали юные казачата из 6-х казачьих классов этих же учебных заведений, принявшие присягу несколько месяцев назад, и взрослые казаки разных хуторов и станиц регионального отделения СКВРиЗ в Липецкой области.



По завершению стоялся Донской казачий крестный ход: от Георгиевского храма по Казачьей слободе (ныне улицам Горького и Некрасова) до Поклонного креста на выезде из города в сторону казачьего села Требунки. Крестным ходом шли прихожане храма, юные казачата и взрослые казаки. Так, как это было раньше. Ведь такой крестный ход в Данкове последний раз проходил более ста лет назад, ещё до известных событий 1917 года, столетний юбилей которых прошёл совсем недавно. Теперь донские казаки станицы «Данковская» регионального отделения СКВРиЗ в Липецкой области вместе со своим духовником отцом Валентином решили возродить эту добрую православную традицию, сообщает Елецкая епархия.