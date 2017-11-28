В Ельце реконструируют бои

В честь 76-й годовщины Елецкой наступательной операции 9 декабря в 13.00 час., на набережной реки Быстрая Сосна в район ФОК «Виктория», состоится масштабная военно-историческая реконструкция, посвященная боям 1941 года за город Елец.



На набережной развернется «сражение», в котором примут участие около 170 представителей военно-исторических клубов из различных регионов России. Реконструкторы представят зрителям бои за город в ходе Елецкой наступательной операции, ставшей важной частью контрнаступления Красной Армии. В 2016 году количество посетителей данного события превысило 5 тысяч человек, сообщили в мэрии Ельца.



Фото: elets-adm.ru

