Общество

47 минут назад

В Липецком областном перинатальном центре вручат 1000-е свидетельство о рождении

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#демография
В Липецком областном перинатальном центре вручат 1000-е свидетельство о рождении

Торжественная церемония вручения 1000-го свидетельства о рождении, выданного в Липецком областном перинатальном центре, состоится 30 ноября в 11:30. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, мероприятие пройдет в рамках празднования 100-летнего юбилея органов ЗАГС. Среди почетных гостей будут присутствовать руководители управлений ЗАГС города и области.

Традиционно днём рождения органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Российской Федерации принято считать 18 декабря 1917 года. В этот день Советом народных комиссаров РСФСР был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

Пункт государственной регистрации рождения на базе перинатального центра открылся в сентябре 2016 года. Документ родителям вручают уже при выписке вместе с ребенком. При этом мама оставляет за собой право зарегистрировать новорожденного позже. Здесь же можно стать пользователем портала «Госуслуг». Сотрудники ЗАГС проконсультируют по всем вопросам работы сервиса и помогут составить заявление на очередь в детский сад.

В целом, за многолетнюю историю органов ЗАГС, наблюдается постоянный рост показателя рождаемости. Согласно документам, сохранившимся в архивах ЗАГС, в 1941 году было зафиксировано 2039 рождений. А уже к 90-м вырос почти в 2 раза и в 1994 составил – 4207. Затем на положительную статистику наложил отпечаток демографический кризис и в 1999 году рождаемость снизилась до 3627. Начиная с 2000-х и по настоящее время показатель стабильно растёт. За 10 месяцев 2017 года зарегистрировано 5342 рождения, отметила начальник городского управления ЗАГС Галина Белкина.
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#демография

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