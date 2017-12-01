В Липецке завершилась крупнейшая в регионе Спартакиада трудовых коллективов

На Новолипецком металлургическом комбинате, основном предприятии Группы НЛМК, завершилась Спартакиада-2017 – крупнейшее в регионе круглогодичное соревнование с участием спортсменов цехов и подразделений, а также ряда липецких компаний Группы.

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, в течение года более 3500 сотрудников из 40 подразделений состязались по 13 видам спорта и 9-ти видам контрольных испытаний всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». В сдаче норм ГТО участвовали 242 сотрудника из 23 подразделений комбината. 135 из них сдали все спортивные нормативы на «золотой», «серебряный» и «бронзовый» значки. Их результаты также вошли в общий зачет подразделений.



В итоге победителями Спартакиады-2017 по итогам всех соревнований стали коллективы ремонтного управления, второго доменного цеха и газового цеха.



С каждым годом растет число новолипчан, которые активно занимаются спортом. Для этого на комбинате созданы все необходимые условия. В 2017 году на 20% выросло число участников в возрасте до 35 лет. В течение года новолипчане установили пять новых спортивных рекордов: в плавании на 50 метров вольным стилем, метании гранаты, силовых упражнениях на перекладине, - сообщил директор спортклуба «Липецкий металлург» Юрий Короленко.



В рамках традиционной Спартакиады НЛМК любой сотрудник может пройти контрольные испытания на состояние физической подготовленности и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» согласно своей возрастной группы (от 18 до 59 лет). Традиционно в сдаче норм ГТО участвует до 500 работников предприятия. Спортивные состязания проходят на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Новолипецкий», дворца спорта «Нептун» и на других спортивных объектах.