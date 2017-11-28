Общество

57 минут назад

Центр Тракторного перепланируют под новую застройку

7 721
#застройка #проект
Центр Тракторного перепланируют под новую застройку

Пока на территории установлены гаражи.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка объявил тендер на поиск подрядчика для выполнения проекта планировки и межевания жилой зоны в центре поселка Тракторный. Услуги оценили в 401 486 рублей.

Специалисты пересмотрят застройку в квартале, ограниченном улицами Студенческая, Волгоградская, Ильича и Ленинградская. Сегодня по периметру там стоят жилые дома в два этажа, а внутри - разбросаны гаражи. Эксперты обследуют территорию и определят варианты ее развития. Квартал на бумаге застроят домами в 5-8 этажей, предусмотрят объекты социального назначения, парковки, площадки для выгула собак, зоны для детских городков и мест отдыха для взрослых.

Проект развития центра Тракторного будет готов до начала 2018 года. Его позже обсудят на публичных слушаниях.
7 721
#застройка #проект

Комментарии (7)

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Алкан с ЛТЗ

8 минут назад
как там жить, А что лучше Елецкий продолжать расширять в поле на кладбище???
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ПЕТР

16 минут назад
собак мы умеем воспитывать а больше ничегоне надо
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как там жить

18 минут назад
там вообще полная жопа.....,строить больше негде?
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Александр

20 минут назад
Какой это центр. Это старый район около наркологии.
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правильно

38 минут назад
эти мрази не тем занимаются., заводы, фабрики надо восстанавливать
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Эколог-дебиолог

39 минут назад
Площадки для выгула собак - без них никак.
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...

44 минуты назад
завод надо восстанавливать а не места отдыха!
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