Центр Тракторного перепланируют под новую застройку

Пока на территории установлены гаражи.

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка объявил тендер на поиск подрядчика для выполнения проекта планировки и межевания жилой зоны в центре поселка Тракторный. Услуги оценили в 401 486 рублей.



Специалисты пересмотрят застройку в квартале, ограниченном улицами Студенческая, Волгоградская, Ильича и Ленинградская. Сегодня по периметру там стоят жилые дома в два этажа, а внутри - разбросаны гаражи. Эксперты обследуют территорию и определят варианты ее развития. Квартал на бумаге застроят домами в 5-8 этажей, предусмотрят объекты социального назначения, парковки, площадки для выгула собак, зоны для детских городков и мест отдыха для взрослых.



Проект развития центра Тракторного будет готов до начала 2018 года. Его позже обсудят на публичных слушаниях.