Общество

сегодня, 09:43

Липецкая область получит дотации на рост рождаемости

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#семья #поддержка #демография
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Липецкая область получит дотации на рост рождаемости

Регион включен в число неблагоприятных по демографии.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам средств на поддержку семей, где рождается третий или последующий ребенок. Всего среди субъектов распределено 48,9 млрд рублей.

Липецкая область попала в число регионов с неблагоприятной демографической ситуацией. Также в список вошли все области-соседи по Центральному Черноземью. Всего перечень содержит 60 регионов, нуждающихся в поддержке. Сумма дотаций для каждого субъекта из списка не уточняется.

Распоряжение позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2018 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости, сообщают в Правительстве РФ.
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#семья #поддержка #демография
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Комментарии (1)

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липчанка

40 минут назад
А вы еще комуналку задерите вверх, проезд и все остальное- вообще перестанут рожать.... а про себя, дорогие депутаты, не забудьте, повысьте себе оплату труда, а то как же вы бедные, на бензин наверно не хватает , джипы -то нынче недешево содержать
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