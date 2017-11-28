Липецкая область получит дотации на рост рождаемости

Регион включен в число неблагоприятных по демографии.

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении регионам средств на поддержку семей, где рождается третий или последующий ребенок. Всего среди субъектов распределено 48,9 млрд рублей.



Липецкая область попала в число регионов с неблагоприятной демографической ситуацией. Также в список вошли все области-соседи по Центральному Черноземью. Всего перечень содержит 60 регионов, нуждающихся в поддержке. Сумма дотаций для каждого субъекта из списка не уточняется.



Распоряжение позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2018 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости, сообщают в Правительстве РФ.