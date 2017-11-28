Происшествия

57 минут назад

Липчанин ограбил пенсионера в его квартире

5 498
#грабеж
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Липчанин ограбил пенсионера в его квартире

27 ноября в Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку обратился 64-летний пенсионер с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что 25 ноября в его квартиру на проспекте 60 лет СССР проник грабитель, и, применив физическую силу, отнял сотовый телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в грабеже задержан неработающий 36-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «грабеж с применением насилия» предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.      

5 498
#грабеж
2

Комментарии (5)

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кот

6 минут назад
Алла, я бы с тобой исполнил угу
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Алла

12 минут назад
Это всё от неисполненных сексуальных фантазий.
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Карл Маркс

17 минут назад
Если можно обманывать и грабить с верху , в низах просыпаются подобные же желания методы.
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Animal Planet

37 минут назад
Вот чем руководствуются люди,какие совершают преступление, неужели они действительно думают,что их не поймают ? И охота им в тюрьме сидеть потом,какие то недалекие людишки. Всегда нужно думать о последствиях своих поступков.
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Светлана

41 минуту назад
ну прям в 90е вернулись. Проник в квартиру за телефоном))) у пенсионера айфон 10 был?))) Собутыльник наверное и унес..
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