Липчанин ограбил пенсионера в его квартире

27 ноября в Отдел полиции № 7 УМВД России по г. Липецку обратился 64-летний пенсионер с заявлением о грабеже. Мужчина рассказал, что 25 ноября в его квартиру на проспекте 60 лет СССР проник грабитель, и, применив физическую силу, отнял сотовый телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по подозрению в грабеже задержан неработающий 36-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку. Возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Отдел полиции № 7 УМВД России по Липецку. В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «грабеж с применением насилия» предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.