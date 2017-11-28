В национальном рейтинге мэров Сергей Иванов на 27 месте

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за октябрь-ноябрь 2017 года.

исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а так же заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»).



По результатам исследований, мэра Липецка Сергея Иванова определили на 27 месте, во вторую группу мэров.

В Первой группе мэров, такие "гранды" как Собянин (1 место), мэр Белгорода Полежаев (2 место), глава Уфы Ялалов (3 место).







