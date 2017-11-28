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В национальном рейтинге мэров Сергей Иванов на 27 месте

9 369
#рейтинг #мэр
В национальном рейтинге мэров Сергей Иванов на 27 месте

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ подготовили новое исследование, посвященное оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за октябрь-ноябрь 2017 года.

исследование проведено ЦИК «Рейтинг» в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации.

Его объектами являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а так же заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»).

По результатам исследований, мэра Липецка Сергея Иванова определили на 27 месте, во вторую группу мэров.

В Первой группе мэров, такие "гранды" как Собянин (1 место), мэр Белгорода Полежаев (2 место), глава Уфы Ялалов (3 место).



9 369
#рейтинг #мэр

Комментарии (9)

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вв

9 минут назад
какая отвратительная рожа
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какая

17 минут назад
мэрзость
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ГульЕвский

19 минут назад
чот высоко! должен быть на 127
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Каждому мэру по мешку цемента

19 минут назад
И бочку!!!
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мэр тербунипецка

39 минут назад
а чем так мэр Белгорода отличился подскажите пожалуйста
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Виктор

39 минут назад
Наш-то недомЭрок?!!!
ответить

С

42 минуты назад
На последнее место эту гниду ничего не делает
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*

51 минуту назад
Опять деньги нужно вести ,а это все с нас с 30 тысяч и остается 10--12 т.
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цирк

57 минут назад
вот что значит фальсификация выборов
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