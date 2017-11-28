В ДЮСШ «Металлург» приехал «ревизор» (ФОТО)

Известный специалист, в свое время работавший с юношескими сборными Латвии, дает уроки местным тренерам и оценивает их уровень.

Тренерам ДЮСШ «Металлург» в воскресение пришлось пожертвовать выходным. Затем ночью они написали четыре (!) конспекта тренировочных занятий и представили свои идеи сегодня в понедельник, 27 ноября, в спортивном зале Центрального стадиона.

Все потому, что для обучения и проверки тренерских кадров школы в Липецк приехал известный 44-летний специалист Юрий Нагайцев.

Уроженец Риги, обладатель лицензии «Pro-UEFA» (в Липецке такая есть только у главного тренера Сергея Машнина) хорошо известен в футбольных кругах. Он тренировал юношеские сборные Латвии, являлся спортивным директором рижского «Динамо», с 2008 по 2010 руководил Центром образования и спорта столичного «Локомотива», работал заместителем директора футбольной школы «Строгино», инструктором Академии тренерского мастерства РФС. В этом сезоне Нагайцев вошел в тренерский штаб Андрея Талалаева в ФК «Тамбов» и отвечает за физическую подготовку игроков команды. Судя по тому, что наши соседи к зимней паузе подошли на 4-м месте, т.е. находятся в зоне переходных матчей с клубами РПФЛ, со своей работой весь тренерский штаб справляется на «отлично».

В Липецк Юрия Нагайцева пригласил генеральный директор ФК «Металлург» Антон Копышов. В свое время они познакомились и подружились в Риге.

Семинар Нагайцева длился два дня. В первый день он читал лекции в пресс-центре стадиона «Металлург» для липецких тренеров, во второй - провел практические занятия и наблюдал за самостоятельной работой специалистов липецкой ДЮСШ.







Нагайцев представил в Липецке новую программу РФС, рассчитанную на подготовку футболистов в возрасте от 10 до 14 лет, и собственные наработки для тренировок ребят старших возрастов.

- Цели у меня две, - рассказал гость, - Во-первых, поделиться знаниями с липецкими коллегами. Во-вторых, по просьбе моих друзей из руководства ФК «Металлург» я должен оценить уровень местных тренеров, их теоретические и практические знания. По итогам семинара выдам каждому липецкому тренеру свою оценку.







По словам Нагайцева, свои точные выводы он сформулирует через несколько дней, когда окончательно проанализирует увиденное в Липецке. Гость отметил, что материально-техническая база ФК «Металлург» нуждается в совершенствовании, но при этом воспитанники школы являются обученными футболистами, что говорит о том, что с ними умеют работать тренеры. Но при этом лишние знания наставникам юношеских команд никогда не помешают. К примеру, в Тамбове Ногайцев проводит семинары для местных детских тренеров каждую неделю.







Напомним, ФК «Металлург» в зоне «Центр» второго дивизиона делает ставку на местных воспитанников, поэтому Совет учредителей поставил задачу перед руководством клуба совершенствовать работу ДЮСШ.

Антон Копышов на недавней встрече с журналистами отметил, что этому компоненту в ближайшее будущее будет уделено особое внимание. В частности, школу ждет реорганизация, а липецкие тренеры должны будут пройти переобучение на лицензии категории «С» в Воронеже и «В» - в Москве.