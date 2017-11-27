Олег Королев попросил прощения у матери

День матери...Разве в другие дни ее забываем? Живую-иногда...умершую-никогда..и каждый день, вспоминая ее, просишь прошения за все,понимая сколько ты ей не отдал сыновьего (дочернего) при жизни ее...Сначала не хватало мудрости на это,а когда понимаешь...ее уж нет...МАТЕРИ..Прости