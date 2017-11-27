Общество

24 минуты назад

Олег Королев попросил прощения у матери

281
#губернатор #Твиттер #
Олег Королев попросил прощения у матери

В День Матери липецкий губернатор сделал в Твиттере запись полную печали

Олег Королев написал слова сожаления

281
#губернатор #Твиттер #

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