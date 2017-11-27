Пропавшую пенсионерку нашли мертвой

70-летняя Лариса Алленова ушла из дома 14 ноября.



В Лебедяни завершились поиски местной жительницы, ушедшей из дома еще 14 ноября и с тех пор не дававшей о себе знать. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 70-летняя Лариса Алленова найдена мертвой.



По данным GOROD48, тело пенсионерки нашли еще вчера в реке. Признаков насильственной смерти на теле не выявлено.

