Происшествия
сегодня, 19:46
Пропавшую пенсионерку нашли мертвой
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70-летняя Лариса Алленова ушла из дома 14 ноября.
В Лебедяни завершились поиски местной жительницы, ушедшей из дома еще 14 ноября и с тех пор не дававшей о себе знать. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 70-летняя Лариса Алленова найдена мертвой.
По данным GOROD48, тело пенсионерки нашли еще вчера в реке. Признаков насильственной смерти на теле не выявлено.
По данным GOROD48, тело пенсионерки нашли еще вчера в реке. Признаков насильственной смерти на теле не выявлено.
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Ира
еще одна не вынесла
Папа