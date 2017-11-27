Происшествия

сегодня, 19:46

Пропавшую пенсионерку нашли мертвой

3 1787
#пропавшие без вести
Пропавшую пенсионерку нашли мертвой

70-летняя Лариса Алленова ушла из дома 14 ноября. 

В Лебедяни завершились поиски местной жительницы, ушедшей из дома еще 14 ноября и с тех пор не дававшей о себе знать. Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей", 70-летняя Лариса Алленова найдена мертвой.

По данным GOROD48, тело пенсионерки нашли еще вчера в реке. Признаков насильственной смерти на теле не выявлено.
3 1787
#пропавшие без вести

Комментарии (3)

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Ира

сегодня, 20:18
Кому перешла дорогу пенсионерка?может родственники тут замешаны,жилье ее понадобилось
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еще одна не вынесла

сегодня, 20:16
стабильности
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Папа

сегодня, 20:05
А где че и как писать не нужно?
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