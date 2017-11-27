Новости в instagram
сегодня, 18:34
Липецкая вечЁрка: квартира для многодетной матери, новые гипермаркеты и главная версия о ЧП в школе
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 27 ноября.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям истории про угрозы со стороны матери пяти детей. Многодетная мать и беженка из Донбасса утверждала, что супруг бросил семью, и она потеряла все силы бороться за достойную жизнь. На призыв женщины оперативно откликнулся питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. Мужчина приехал в Липецкую область, снял семье квартиру и помог разрешить вопрос с предоставлением жилья.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про требование построить в городе новые гипермаркеты. Иван Иванов считает, что развитие в региональном центре торговли поможет Липецку стать современным городом. За идею проголосовали свыше трех десятков интернет-активистов.
Активный отклик получила заметка насчет главной версии градоначальников по ЧП в школе №35. Глава Липецка Сергей Иванов заявил GOROD48 о том, что ультразвук как версия массовой госпитализации учеников Сселковской школы находит все больше подтверждений.
Живое обсуждение развернулось по теме поведения автомобилистов. Причина — бахвальство видеозаписью опасных виражей в жилом районе. Своеобразное фигурное катание выполнили на улице Коммунистическая в Липецке местные водители. Автомобилисты на ВАЗ продемонстрировали свои умения в опасной езде.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про обращение беременной беженки к Владимиру Путину. Беременная женщина жалуется главе государства на доступность медицины и проблемы с регистрацией.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям истории про угрозы со стороны матери пяти детей. Многодетная мать и беженка из Донбасса утверждала, что супруг бросил семью, и она потеряла все силы бороться за достойную жизнь. На призыв женщины оперативно откликнулся питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. Мужчина приехал в Липецкую область, снял семье квартиру и помог разрешить вопрос с предоставлением жилья.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про требование построить в городе новые гипермаркеты. Иван Иванов считает, что развитие в региональном центре торговли поможет Липецку стать современным городом. За идею проголосовали свыше трех десятков интернет-активистов.
Активный отклик получила заметка насчет главной версии градоначальников по ЧП в школе №35. Глава Липецка Сергей Иванов заявил GOROD48 о том, что ультразвук как версия массовой госпитализации учеников Сселковской школы находит все больше подтверждений.
Живое обсуждение развернулось по теме поведения автомобилистов. Причина — бахвальство видеозаписью опасных виражей в жилом районе. Своеобразное фигурное катание выполнили на улице Коммунистическая в Липецке местные водители. Автомобилисты на ВАЗ продемонстрировали свои умения в опасной езде.
Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про обращение беременной беженки к Владимиру Путину. Беременная женщина жалуется главе государства на доступность медицины и проблемы с регистрацией.
Навальный 20!8