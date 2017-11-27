Новости в instagram

сегодня, 18:34

Липецкая вечЁрка: квартира для многодетной матери, новые гипермаркеты и главная версия о ЧП в школе

1 620
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: квартира для многодетной матери, новые гипермаркеты и главная версия о ЧП в школе
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 27 ноября.

Больше всего внимания липчане уделили подробностям истории про угрозы со стороны матери пяти детей. Многодетная мать и беженка из Донбасса утверждала, что супруг бросил семью, и она потеряла все силы бороться за достойную жизнь. На призыв женщины оперативно откликнулся питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. Мужчина приехал в Липецкую область, снял семье квартиру и помог разрешить вопрос с предоставлением жилья.

Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про требование построить в городе новые гипермаркеты. Иван Иванов считает, что развитие в региональном центре торговли поможет Липецку стать современным городом. За идею проголосовали свыше трех десятков интернет-активистов.

Активный отклик получила заметка насчет главной версии градоначальников по ЧП в школе №35. Глава Липецка Сергей Иванов заявил GOROD48 о том, что ультразвук как версия массовой госпитализации учеников Сселковской школы находит все больше подтверждений.

Живое обсуждение развернулось по теме поведения автомобилистов. Причина — бахвальство видеозаписью опасных виражей в жилом районе. Своеобразное фигурное катание выполнили на улице Коммунистическая в Липецке местные водители. Автомобилисты на ВАЗ продемонстрировали свои умения в опасной езде.

Тем временем больше всего эмоциональных откликов у липчан сегодня вызвала новость про обращение беременной беженки к Владимиру Путину. Беременная женщина жалуется главе государства на доступность медицины и проблемы с регистрацией.

1 620
#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Навальный 20!8

27 минут назад
А метро будет??? В 3017 году
ответить

Еще в рубрике

Сергей Иванов: «Главная версия событий в Сселках - звуковые волны»
#госпитализация детей
52
Сергей Иванов: «Главная версия событий в Сселках - звуковые волны»

сегодня, 10:31

Происшествия
В Липецке будут «Жарить лед»
#Новый год #"Петровские забавы"
5
В Липецке будут «Жарить лед»

сегодня, 10:00

Общество
Липчанки хвастаются подарками на День матери
#соцсети #День матери
17
Липчанки хвастаются подарками на День матери

вчера, 12:35

Новости в instagram
Трио видеоблогеров зажгло в Липецке
#концерт #шоу #соцсеть
8
Трио видеоблогеров зажгло в Липецке

25.11.2017 15:59

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: ЧП в школе, занос джипа и требование нового автобуса
#обзор #события #вечЁрка
1
Липецкая вечЁрка: ЧП в школе, занос джипа и требование нового автобуса

24.11.2017 17:54

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: БТР у отеля, финиш мясокомбината и аппетиты мэрии
#обзор #события #вечЁрка
3
Липецкая вечЁрка: БТР у отеля, финиш мясокомбината и аппетиты мэрии

23.11.2017 18:54

Новости в instagram