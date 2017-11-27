63 липчан лишили родительских прав

Подведены итоги работы органов опеки за 9 месяцев 2017 года.

За 9 месяцев 2017 года статус сирот или оставшихся без попечения родителей приобрели 80 детей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 13 % (2016 год - 92 ребенка), сообщила сегодня на оперативном совещании у главы Липецка начальник управления опеки (попечительства) и охраны прав детства Ольга Селезнева.



При этом количество выявленных детей в связи со смертью родителей составляет всего 17,5 %, а самые большие показатели наблюдаются по причинам лишения (ограничения) родителей в правах или заключения их под стражу, то есть причинам, связанным с асоциальным либо противоправным поведением (более 62%). Все выявленные дети были устроены в семьи или организации, в том числе в семьи опекунов или усыновителей - 74 ребенка (92,5%). В семьи близких родственников утроена большая часть детей - 45 детей (61% от общего количества устроенных в семьи), в семьи дальних родственников - 11 детей (15%), в семьи граждан, не состоящих в родстве с детьми, - 18 детей (24%). Шесть детей из 80-ти временно были устроены в организации для детей-сирот. Пятеро из шести сегодня находятся в кровных семьях. Таким образом, в детский дом на постоянное помещение направлен только один ребенок.



В организациях для детей-сирот воспитывается 127 детей – липчан. Это на 23 человека меньше, чем в прошлом году (снижение на 15,3%).



В 2017 году в рамках исполнения своих полномочий управлением назначались и осуществлялись социальные выплаты состоящим на учете несовершеннолетним, а также совершеннолетним, являющимся приемными родителями или усыновителями. Выплаты получили 947 человек, из них 783 ребенка и 164 взрослых. Общий годовой бюджет управления на эти цели составляет около 85 млн рублей. По запросам судов проведено 590 обследований семей и обследований граждан, находящихся под опекой, в рамках исполнения надзорных функций - 2276. С участием органа опеки в судебных процессах состоялось усыновление 28 детей, из них имеющих статус оставшихся без попечения родителей - 12. Всего на территории Липецка за отчетный период рассмотрено 443 судебных дела с привлечением в качестве истца или 3-го лица органа опеки города Липецка. За отчетный период 63 родителя лишены родительских прав в отношении 75 детей, в связи с этим 33 ребенка получили статус оставшихся без попечения родителей.



В текущем году в судебных органах Липецка также рассматривались два исковых заявления граждан к управлению в отношении отказа органа опеки в выдаче гражданам заключений о возможности в принятии ребенка в семью. В обоих случаях действия органа опеки в судах признаны законными.