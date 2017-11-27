Общество

сегодня, 17:07

Липчане с рабочим визитом посетили завод «Волгабас»

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#автобус #транспорт
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Липчане с рабочим визитом посетили завод «Волгабас»

40 автобусов скоро выйдут на дороги города.

Председатель департамента транспорта Александр Алынин и директор МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Константин Власов посетили волжский завод «Волгабас». Целью рабочей поездки стал мониторинг исполнения условий муниципального контракта на поставку в Липецк до конца 2017 года 40 единиц автобусов большого класса. Как известно все машины должны быть оснащены кондиционерами, соответствовать экологическому стандарту ЕВРО-5 и обеспечивать доступность для маломобильных групп населения.

Производство автобусов завершается согласно плану-графику. Прибытие в Липецк первой партии из 14 автобусов ожидается уже в первой декаде декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, с руководством завода-изготовителя «Волгабас» согласовано решение по созданию гарантийной службы и образованию склада оборотного фонда запасных частей на базе МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Это позволит повысить коэффициент технической готовности автопарка и значительно сократить время на обслуживание и ремонт автобусов.

Фото: администрация Липецка
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#автобус #транспорт
3

Комментарии (3)

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Васёк

4 минуты назад
Ага, а как гарантийный срок закончится, отключат мочевину и будет не евро 5, а евро 2 в лучшем случае, и каптить будут так же как новые лиазы, которым сразу всё отключили, не может евро 5 такую копать в подъёмах оставлять, как КамАЗы старые коптят
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Травитесь, дорогие липчане

8 минут назад
Т.е. вместо экологически чистого троллейбуса решили вонючки с евро-5 липчанам подбросить?
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Вова

11 минут назад
главное что бы сидений было много.
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