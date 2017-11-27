Липчане с рабочим визитом посетили завод «Волгабас»

40 автобусов скоро выйдут на дороги города.

Председатель департамента транспорта Александр Алынин и директор МУП «Липецкий пассажирский транспорт» Константин Власов посетили волжский завод «Волгабас». Целью рабочей поездки стал мониторинг исполнения условий муниципального контракта на поставку в Липецк до конца 2017 года 40 единиц автобусов большого класса. Как известно все машины должны быть оснащены кондиционерами, соответствовать экологическому стандарту ЕВРО-5 и обеспечивать доступность для маломобильных групп населения.



Производство автобусов завершается согласно плану-графику. Прибытие в Липецк первой партии из 14 автобусов ожидается уже в первой декаде декабря, сообщает пресс-служба мэрии.



Кроме того, с руководством завода-изготовителя «Волгабас» согласовано решение по созданию гарантийной службы и образованию склада оборотного фонда запасных частей на базе МУП «Липецкий пассажирский транспорт». Это позволит повысить коэффициент технической готовности автопарка и значительно сократить время на обслуживание и ремонт автобусов.



Фото: администрация Липецка

