В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4866 человек

Карантин объявлен в школе в Грязинском районе и в липецком детском саду.

Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе в нашем регионе зарегистрировано 4866 случаев ОРВИ, что ниже расчетного эпидемического порога на 7,9%. Среди обратившихся за медицинской помощью преобладают дети в возрасте до 14 лет - 77,6% всех случаев за неделю, показатели заболеваемости ниже пороговых уровней во всех возрастных группах. Уровень госпитализации составил 3,7%, что соответствует среднемноголетнему показателю для этого периода года.

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 67,6% (3287 случаев). Показатель заболеваемости, как и в области в целом, ниже расчетного эпидемического порога (на 22,4%). 80% всех случаев зарегистрировано у детей в возрасте до 14 лет (показатели заболеваемости ниже эпидпорогов во всех возрастных группах).

За прошедшую неделю в области было выявлено 148 случаев пневмоний, что на 5,7% ниже уровня предыдущей недели и на 4,4% ниже среднемноголетнего показателя.

В связи с отсутствием учащихся по причине ОРВИ, регистрацией единичных случаев пневмоний, по состоянию на 27 ноября, приостановлены занятия в 5 классах 4 школ Липецка, одном классе одной школы в Грязинском районе, одной группе детского сада в Липецке.

При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ и пневмоний на прошедшей неделе доля положительных проб составила 42%, представленных негриппозными респираторными вирусами (парагрипп, бокавирус, аденовирус, риновирус и др.) и микоплазмой пневмонии, вирусов гриппа не обнаружено.

В городах и районах области завершена массовая иммунопрофилактическая кампания в рамках Национального календаря профилактических прививок, прививками охвачено 42,5% населения - реализовано более 500 тысяч доз вакцины, привито более 490,8 тысячи человек, из них более 39,5 тысяч - за счет средств работодателей и личные средства граждан.