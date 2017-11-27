Глава Липецка пообещал подумать над приобретением новогодних подарков детям бюджетников

А ёлка для детей работников департаментов мэрии будет поставлена в СК "Звёздный".

В этом году новогодние праздники для детей работников бюджетных организаций Липецка пройдут не в городском Дворце молодёжи, как обычно, а в СК "Звёздный". Они пройдут в виде ледовых шоу.



Глава Липецка призвал своего заместителя Евгения Павлова подумать над возвращением забытой при его предшественнике Михаиле Гулевском практике вручения детям бюджетников новогодних подарков.



Также выяснилось, что в этом году под угрозой срыва оказались новогодние праздники в ДК "Рудничный". Оказывается, подрядная организация, которая выиграла конкурс на ремонт этого Дворца культуры, не рассчитывается за сделанную работу с субподрядчиком. Из-за этого сдача объекта под ключ департаменту культтуризма мэрии к 25 декабря остаётся под угрозой срыва.



Глава Липецка назвал такое поведение подрядной организации самоубийством, призвав уже завтра решить вопрос разрыва муниципального контракта с недобросовестными строителями.



Также глава Липецка попросил подчиненных подумать над тем, как ускорить ремонт другого городского ДК - "Сокол". Если провести торги на необходимые работы зимой, то обновленный Дворец культуры можно будет сдать в эксплуатацию к Дню города в июле 2018 года.

