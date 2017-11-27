Общество

38 минут назад

Глава Липецка пообещал подумать над приобретением новогодних подарков детям бюджетников

2 204
Глава Липецка пообещал подумать над приобретением новогодних подарков детям бюджетников

А ёлка для детей работников департаментов мэрии будет поставлена в СК "Звёздный".

В этом году новогодние праздники для детей работников бюджетных организаций Липецка пройдут не в городском Дворце молодёжи, как обычно, а в СК "Звёздный". Они пройдут в виде ледовых шоу.

Глава Липецка призвал своего заместителя Евгения Павлова подумать над возвращением забытой при его предшественнике Михаиле Гулевском практике вручения детям бюджетников новогодних подарков.

Также выяснилось, что в этом году под угрозой срыва оказались новогодние праздники в ДК "Рудничный". Оказывается, подрядная организация, которая выиграла конкурс на ремонт этого Дворца культуры, не рассчитывается за сделанную работу с субподрядчиком. Из-за этого сдача объекта под ключ департаменту культтуризма мэрии к 25 декабря остаётся под угрозой срыва. 

Глава Липецка назвал такое поведение подрядной организации самоубийством, призвав уже завтра решить вопрос разрыва муниципального контракта с недобросовестными строителями.

Также глава Липецка попросил подчиненных подумать над тем, как ускорить ремонт другого городского ДК - "Сокол". Если провести торги на необходимые работы зимой, то обновленный Дворец культуры можно будет сдать в эксплуатацию к Дню города в июле 2018 года.
2 204

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

1111

5 минут назад
А от соцстраха подарки уже не дарят? Или 1 кг сомнительных конфет мало, надо обязательно 2?
ответить

работник здравоохранения

8 минут назад
Работникам здравоохранения такой же бюджетной сферы как и образование, не желает Иванов приобрести подарки, на * конец дать пригласительные на представления. Или самим не хватит на банкет
ответить

Еще в рубрике

В Липецке определены победители молодежного форума
#диалог цивилизаций
В Липецке определены победители молодежного форума

14 минут назад

Общество
В Липецке начали заливать катки
#каток
1
В Липецке начали заливать катки

46 минут назад

Общество
В эти выходные без тепла останется центр Липецка
#Отопление
2
В эти выходные без тепла останется центр Липецка

50 минут назад

Общество
Глава Липецка призвал подчиненных контролировать пассажирские перевозки
3
Глава Липецка призвал подчиненных контролировать пассажирские перевозки

59 минут назад

Общество
В Липецке не успели в срок установить во дворах детские площадки
1
В Липецке не успели в срок установить во дворах детские площадки

сегодня, 15:29

Общество
Юная липчанка покорили жюри детского патриотического фестиваля
#конкурс #песня
Юная липчанка покорили жюри детского патриотического фестиваля

сегодня, 15:19

Общество