Здоровье
36 минут назад
Частичный карантин объявлен в трёх липецких школах
Не учатся 4 класса.
Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 27 ноября, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ в Липецке закрыты 4 класса в 3 школах: №51, 2 и №8.
Но в школе №8 частичный карантин объявлен по 27 ноября включительно, и уже завтра дети выходят на занятия.
Руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.
Но в школе №8 частичный карантин объявлен по 27 ноября включительно, и уже завтра дети выходят на занятия.
Руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.
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