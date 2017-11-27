Здоровье

36 минут назад

Частичный карантин объявлен в трёх липецких школах

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#карантин #ОРВИ #грипп
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Частичный карантин объявлен в трёх липецких школах

Не учатся 4 класса.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 27 ноября, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ в Липецке закрыты 4 класса в 3 школах: №51, 2 и №8. 

Но в школе №8 частичный карантин объявлен по 27 ноября включительно, и уже завтра дети выходят на занятия. 

Руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ. 
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#карантин #ОРВИ #грипп
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