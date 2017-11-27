Частичный карантин объявлен в трёх липецких школах

Не учатся 4 класса.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по данным на 27 ноября, по причине отсутствия на уроках более 25% учеников на карантин по ОРВИ в Липецке закрыты 4 класса в 3 школах: №51, 2 и №8.



Но в школе №8 частичный карантин объявлен по 27 ноября включительно, и уже завтра дети выходят на занятия.



Руководителям образовательных учреждений указано на необходимость систематического проведения противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и ОРВИ.

