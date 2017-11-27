НЛМК открыл вторую благотворительную столовую в Липецке

Новолипецкий металлургический комбинат, основное предприятие Группы НЛМК, приступил к реализации в Липецке второго этапа нового социального проекта «Помоги ближнему».

В Правобережном округе открыта еще одна столовая, где малоимущие, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями здоровья смогут получить бесплатное питание.



Вторая столовая открыта для удобства горожан, которые проживают в центральной части Липецка. Она расположена на площади Победы, дом 6 и сможет принимать с понедельника по пятницу по 50 человек.



Социальный проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Милосердие», который получил по итогам конкурса муниципальный грант. Ранее благотворительную столовую открыли в Левобережном районе по адресу пл. Металлургов, 1, поликлиника НЛМК.



«Наш благотворительный проект «Помоги ближнему» оказался очень востребован горожанами. За первые три недели мы раздали более 700 бесплатных обедов. Поэтому принято решение открыть еще одну столовую для малоимущих в центральной части Липецка. Новолипецкий комбинат много лет поддерживают липчан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Только с начала текущего года на поддержку малоимущих жителей региона фонд «Милосердие направил около 3,2 млн рублей», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.



Теперь ежедневно горячим питанием в рамках благотворительного проекта «Помоги ближнему» будет обеспечено до 100 человек. В течение года малоимущие горожане в рамках проекта смогут получить 15 тыс. бесплатных обедов, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.