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Галустян пожаловался чиновникам на шашлычную
Фото артиста рекламирует торговую точку.
Как сообщает ТАСС, юморист Михаил Галустян обратился с жалобой в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области. Предметом для разбирательств стал рекламный щит в городе Копейске - на конструкции с надписью "Шашлык, Шаурма, На углях" был помещен портрет шоумена, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления ФАС. Галустян утверждает, что владелец шашлычной нелегально использовал его фотографию на баннере, который висел на стене заведения. По словам артиста, он владеет исключительными правами на снимок и не давал согласия на рекламу.
Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в администрацию Копейского городского округа Челябинской области в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года.
Как выяснил РБК, шашлычная называется «Шашлык-Бурум» и принадлежит Карену Арзаканцяну. Он не сказал, были ли у него разрешительные документы, но уже снял баннер. По словам бизнесмена, фотографии Галустяна «наклеены вообще везде в области». По версии Арзаканцяна, снимок артиста на шашлычной прислали ему в интернете.
- Баннер я уже убрал. Михаил мой земляк. Если надо будет, извинимся, я не вижу тут ничего криминального. Я смотрю все его шоу и стараюсь не пропускать все с его участием, поэтому его и наклеил, — сказал владелец шашлычной.
Челябинским УФАС России подготовлен и направлен запрос в администрацию Копейского городского округа Челябинской области в целях установления владельца рекламной конструкции и проверки наличия разрешительных документов на ее установку. Решение о возбуждении дела по признакам нарушения рекламного законодательства будет принято до 10 декабря 2017 года.
Как выяснил РБК, шашлычная называется «Шашлык-Бурум» и принадлежит Карену Арзаканцяну. Он не сказал, были ли у него разрешительные документы, но уже снял баннер. По словам бизнесмена, фотографии Галустяна «наклеены вообще везде в области». По версии Арзаканцяна, снимок артиста на шашлычной прислали ему в интернете.
- Баннер я уже убрал. Михаил мой земляк. Если надо будет, извинимся, я не вижу тут ничего криминального. Я смотрю все его шоу и стараюсь не пропускать все с его участием, поэтому его и наклеил, — сказал владелец шашлычной.