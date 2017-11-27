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13 минут назад

Принц Гарри заявил о помолвке с актрисой

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#королевская семья #принц Гарри #помолвка
Принц Гарри заявил о помолвке с актрисой

Его избранница - Меган Маркл.

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл объявили о помолвке, сообщила канцелярия отца Гарри, принца Уэльского Чарльза. Ранее информация о помолвке появилась в официальном микроблоге Кенсингтонского дворца в Twitter, сообщает РИА Новости.

- Гарри проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении. Свадьба состоится весной 2018 года, подробности будут объявлены позже, — говорится в заявлении Кларенс-хауса, резиденции отца Гарри, наследного принца Чарльза.

33-летний Гарри и 36-летняя Меган, чей роман длится уже 16 месяцев, будут отныне проживать в Ноттингемском коттедже Кенсингтонского дворца. Объявление о помолвке прозвучало на фоне слухов, которые ходили в таблоидах в течение последних месяцев — отмечалось, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале «Форс-мажоры» и предпринимает шаги для переезда в Лондон.

Фото: © REUTERS/Mark Blinch


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#королевская семья #принц Гарри #помолвка

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