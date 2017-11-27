Жители Казинки проведут день без электричества

Отключение связано с ремонтными работами.

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения, 28 ноября с 9:00 до 16:00 будет отключение электричества в жилых домах частного сектора поселка Казинка, сообщает пресс-служба ЛГЭК.



Адреса отключения:

- ул. Череповецкая,

- ул. Шаумяна,

- ул. Бригадная,

- ул. Локомотивная,

- ул. Ладыгина.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.