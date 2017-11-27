Общество

23 минуты назад

Жители Казинки проведут день без электричества

109
#отключение электроэнергии
Жители Казинки проведут день без электричества

Отключение связано с ремонтными работами.

В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения, 28 ноября с 9:00 до 16:00 будет отключение электричества в жилых домах частного сектора поселка Казинка, сообщает пресс-служба ЛГЭК.

Адреса отключения:
- ул. Череповецкая,
- ул. Шаумяна,
- ул. Бригадная,
- ул. Локомотивная,
- ул. Ладыгина.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.
109
#отключение электроэнергии

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке открыли «горячую линию» по сосулькам
#ЖКХ
В Липецке открыли «горячую линию» по сосулькам

17 минут назад

Общество
В Липецке начали монтаж новогодних ёлок
#новый год #елка
В Липецке начали монтаж новогодних ёлок

36 минут назад

Общество
Липецкие спортшколы получили гранты
#грант #поддержка
Липецкие спортшколы получили гранты

сегодня, 14:02

Общество
Беременная жительница Липецка обратилась к Владимиру Путину
#письмо #обращение #Владимир Путин
49
Беременная жительница Липецка обратилась к Владимиру Путину

сегодня, 13:20

Общество
Письмо Деду Морозу по-взрослому
#Дед Мороз #письмо
1
Письмо Деду Морозу по-взрослому

сегодня, 13:11

Общество
Липецкая «управляшка» завышала ОДН
#ЖКХ #квитанция #нарушение
4
Липецкая «управляшка» завышала ОДН

сегодня, 13:09

Общество