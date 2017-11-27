Общество
23 минуты назад
Жители Казинки проведут день без электричества
Отключение связано с ремонтными работами.
В связи с ремонтными работами на сетях электроснабжения, 28 ноября с 9:00 до 16:00 будет отключение электричества в жилых домах частного сектора поселка Казинка, сообщает пресс-служба ЛГЭК.
Адреса отключения:
- ул. Череповецкая,
- ул. Шаумяна,
- ул. Бригадная,
- ул. Локомотивная,
- ул. Ладыгина.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.
Адреса отключения:
- ул. Череповецкая,
- ул. Шаумяна,
- ул. Бригадная,
- ул. Локомотивная,
- ул. Ладыгина.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 075 и 236-075.