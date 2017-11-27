Происшествия

24 минуты назад

Легковушка врезалась в дерево

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#ДТП #авария
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Легковушка врезалась в дерево

ДТП произошло в Грязях.

В городе Грязи на улице 8 Марта автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказал GOROD48 Александр Ванин, сделавший фотографию происшествия сегодня в 13:50, водителя на месте ДТП сейчас нет, вокруг вообще никого.  Судя по тому, что лобовое стекло автомобиля покрыто снегом, авария произошла достаточно давно. В машине сработала подушка безопасности, и, видимо, там сильно никто не пострадал - от машины видны одни следы в одну сторону от двери водителя.

Фото vk.com
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#ДТП #авария
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