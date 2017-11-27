Происшествия
24 минуты назад
Легковушка врезалась в дерево
ДТП произошло в Грязях.
В городе Грязи на улице 8 Марта автомобиль врезался в дерево. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказал GOROD48 Александр Ванин, сделавший фотографию происшествия сегодня в 13:50, водителя на месте ДТП сейчас нет, вокруг вообще никого. Судя по тому, что лобовое стекло автомобиля покрыто снегом, авария произошла достаточно давно. В машине сработала подушка безопасности, и, видимо, там сильно никто не пострадал - от машины видны одни следы в одну сторону от двери водителя.
Фото vk.com
Как рассказал GOROD48 Александр Ванин, сделавший фотографию происшествия сегодня в 13:50, водителя на месте ДТП сейчас нет, вокруг вообще никого. Судя по тому, что лобовое стекло автомобиля покрыто снегом, авария произошла достаточно давно. В машине сработала подушка безопасности, и, видимо, там сильно никто не пострадал - от машины видны одни следы в одну сторону от двери водителя.
Фото vk.com