В Липецке начали монтаж новогодних ёлок

Самое большое праздничное дерево украсит площадь Петра Великого.

В преддверии Нового года на улицах Липецка появится 14 новогодних елок. Как сообщили в управлении главного смотрителя, самую большую - высотой 25 метров - по традиции установят на площади Петра Великого. Также главный символ Нового года появится на площадях Мира, Константиновой, Соборной, в поселках Матырский, Дачный, в районах ЛТЗ, Силикатный, Сырский Рудник, Свободный Сокол, а также в 15 микрорайоне, на ул. Космонавтов (площадка перед ОЦКНТ), в микрорайоне «Университетский» и у СК «Звездный». Сейчас на двух последних точках подготовлены блоки основания, а на площади Соборная начался монтаж остова новогоднего дерева.



Около городского Совета депутатов и театра драмы им. Л.Н. Толстого по традиции произведут световое оформление живых елей. Новогодние деревья установят до 15 декабря. Охрана объектов будет осуществляться круглосуточно, сообщает администрация Липецка.



Фото: администрация Липецка