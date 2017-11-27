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46 минут назад
В Украине небывалый рост цен на сало
Эксперты говорят о скором дефиците товара.
Один из национальных продуктов Украины - сало - рекордно растет в цене и грозит стать дефицитным продуктом в течение двух лет, пишет ТАСС. Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
По данным статистической службы страны, к середине ноября за килограмм сала просили около 68,11 гривен (150 рублей), что на 68% больше, чем в начале года. Свинина за этот же период подорожала на 28%. Абсолютным рекордсменом по цене стал Киев, где к концу года за кило продукта просили в среднем 125 гривен (270 рублей). По итогам 2016 года украинский экспорт свиного сала рухнул на 98 процентов. В денежном выражении он опустился до 0,09 миллиона долларов по сравнению с 7,74 миллиона в 2015-м. Эксперты считают, что это обусловлено ростом спроса на товар и спадом объемов производства. Некоторые специалисты не исключают, что вскоре сало на Украину придется импортировать.
По данным статистической службы страны, к середине ноября за килограмм сала просили около 68,11 гривен (150 рублей), что на 68% больше, чем в начале года. Свинина за этот же период подорожала на 28%. Абсолютным рекордсменом по цене стал Киев, где к концу года за кило продукта просили в среднем 125 гривен (270 рублей). По итогам 2016 года украинский экспорт свиного сала рухнул на 98 процентов. В денежном выражении он опустился до 0,09 миллиона долларов по сравнению с 7,74 миллиона в 2015-м. Эксперты считают, что это обусловлено ростом спроса на товар и спадом объемов производства. Некоторые специалисты не исключают, что вскоре сало на Украину придется импортировать.