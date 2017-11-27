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48 минут назад

«Мисс Вселенная» стала девушка из ЮАР

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#конкурс #красота
«Мисс Вселенная» стала девушка из ЮАР

Конкурс состоялся в США.

Обладательницей титула «Мисс Вселенная» 2017 года стала представительница Южно-Африканской республики (ЮАР) Деми-Ли Нель-Питерс. 22-летняя девушка победила по итогам финала конкурса красоты, прошедшего в Лас-Вегасе. Всего за корону боролись 92 девушки из различных государств мира.

Как сообщают «Известия», Деми-Ли Нель-Питерс — первая за последние 40 лет обладательница этого титула из ЮАР. На время царствования победительница получит приличное жалованье и квартиру в Нью-Йорке.Второе и третье места разделили участницы от Колумбии и Ямайки.

Нель-Питерс работает тренером по самообороне, недавно она окончила университет по специальности "Менеджмент". В видеообращении, которое было опубликовано ранее на сайте конкурса, Нель-Питерс призналась, что вскоре после получения титул "Мисс ЮАР" подверглась вооруженному ограблению.

Конкурс "Мисс Вселенная" проводится с 1952 года. Конкурс наравне с "Мисс Мира", "Мисс Земля" и "Мисс Интернешнл" входит в четверку самых престижных подобных мероприятий.
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#конкурс #красота

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