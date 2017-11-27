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58 минут назад

Кремль прокомментировал слова Кадырова об отставке

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#Рамзан Кадыров #Дмитрий Песков #отставка
Кремль прокомментировал слова Кадырова об отставке

Глава Чечни заявил о «мечте».

Кремль исходит из высказываемых намерений главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова работать так, как ему поручит президент РФ. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал журналистам слова Кадырова о том, что тот "мечтает оставить свой пост".

- Рамзан Кадыров неоднократно говорил, что является, образно говоря, наверное, достаточно последовательным и решительным членом круга единомышленников Путина. В данном случае имеет намерение продолжать работать так, как ему поручает президент страны. Иного он не говорил — из этого мы и исходим, - высказал позицию Кремля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, накануне в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" Рамзан Кадыров заявил, что готов оставить пост главы Чеченской Республики, который он занимает с 2007 года, так как считает, что для этого "пришло время". При этом решение, кто станет будущим главой Чечни, - прерогатива руководства государства и народа, добавил Кадыров. Тем не менее он также отметил, что "есть несколько человек, которые на все 100% могут выполнять эти обязанности на высшем уровне".
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#Рамзан Кадыров #Дмитрий Песков #отставка

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