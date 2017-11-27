В Липецкой области слабый снег и до -7

В ближайшие трое суток в области повышенного атмосферного давления на территории нашего региона местами пройдет слабый снег. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 4-6 градусов мороза, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, местами слабый снег, ночью местами туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем от 2 до 7 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью от 6 до 8 градусов мороза, днем от -2 до -4.

Самым теплым 28 ноября в Липецке был в 1969 году, когда температурный максимум достиг +12, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1959 году — 24 градусов мороза.