Липецкие спортшколы получили гранты

Учреждениям перечислят по 2 млн рублей.

Две спортивные школы Липецка №10 и №13 стали победителями Всероссийского конкурса и получили денежные гранты от Некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России», сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Спортивная школа олимпийского резерва № 10 (академическая гребля, гребля на байдарках) и спортивная школа олимпийского резерва № 13 (пулевая и стендовая стрельба) получат по 2 млн рублей. Уже известно, на что учреждения направят свои гранты. Школа № 10 приобретет восьмиместное академическое судно, школа № 13 закупит новые стендовые мишени и стрелковую экипировку. Согласно условиям конкурса, полученные гранты могут быть израсходованы только на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, финансирование мероприятий физкультуры и массового спорта, материально-техническое обеспечение, оплату расходов на перевозку и проживание спортсменов и тренеров, а также на оплату перевозки и хранения инвентаря и оборудования.



Напомним, школы олимпийского резерва №№10 и 13 уже не первый год получают финансовую поддержку Фонда олимпийцев России.



Фото: администрация Липецка

