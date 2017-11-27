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50 карпов стали причиной для уголовного дела

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#рыбалка #кража
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50 карпов стали причиной для уголовного дела

Рыбаков поймали на месте преступления.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин. Жителей Липецкой области обвинили в попытке кражи, совершенной по предварительного сговору.

Как указано в материалах суда, мужчин поймали на месте преступления. Вечером 9 сентября они отправились на пруд ЗАО СХП «Липецкрыбхоз». Рано утром мужчины на берегу водоема «Наша Победа» выловили 50 карпов. Общий вес улова составил 47 кг. Рыбаки поживились на сумму 7 050 рублей. Они хотели скрыться, но их заметили работники «Липецкрыбхоза».

В суде представитель организации просил о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон, поскольку ему возмещен причиненный вред в полном объеме, претензий к подсудимым он не имеет. Между ними заключено медиативное соглашение. Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме, пояснили, что вред потерпевшему возместили, они примирились.

Суд постановил прекратить уголовное дело.
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#рыбалка #кража
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Комментарии (2)

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Иеройфлан

55 минут назад
Ты онанист.
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Иерофан

58 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- http://xx.org.ua/ka4ok
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