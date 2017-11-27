50 карпов стали причиной для уголовного дела

Рыбаков поймали на месте преступления.

Усманский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин. Жителей Липецкой области обвинили в попытке кражи, совершенной по предварительного сговору.



Как указано в материалах суда, мужчин поймали на месте преступления. Вечером 9 сентября они отправились на пруд ЗАО СХП «Липецкрыбхоз». Рано утром мужчины на берегу водоема «Наша Победа» выловили 50 карпов. Общий вес улова составил 47 кг. Рыбаки поживились на сумму 7 050 рублей. Они хотели скрыться, но их заметили работники «Липецкрыбхоза».



В суде представитель организации просил о прекращении производства по делу в связи с примирением сторон, поскольку ему возмещен причиненный вред в полном объеме, претензий к подсудимым он не имеет. Между ними заключено медиативное соглашение. Подсудимые вину в совершении преступления признали в полном объеме, пояснили, что вред потерпевшему возместили, они примирились.



Суд постановил прекратить уголовное дело.