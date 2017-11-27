Общество
33 минуты назад
Письмо Деду Морозу по-взрослому
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В библиотеке стартовала акция «Читающий дед мороз».
Кто сказал, что просить подарки у Деда Мороза должны только дети? В областной научной библиотеке решили, что нельзя лишать взрослых веры в чудеса. До 11 декабря там ждут письма, от всех, кто старше 14ти лет. В письме должно быть написано, как вы вели себя в этом году и какую книгу мечтаете получить под елку. Дед Мороз ответит на все письма открыткой, а лучшим авторам подарит книги. Письма будут оценивать по степени владения языком. Так же важна интересная подача и . конечно же, хорошее поведение.
Письмо можно отправить по адресу info@summer-reading.ru
Письмо можно отправить по адресу info@summer-reading.ru
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