Общество

33 минуты назад

Письмо Деду Морозу по-взрослому

822
#Дед Мороз #письмо
Письмо Деду Морозу по-взрослому

В библиотеке стартовала акция «Читающий дед мороз».

Кто сказал, что просить подарки у Деда Мороза должны только дети? В областной научной библиотеке решили, что нельзя лишать взрослых веры в чудеса. До 11 декабря там ждут письма, от всех, кто старше 14ти лет. В письме должно быть написано, как вы вели себя в этом году и какую книгу мечтаете получить под елку. Дед Мороз ответит на все письма открыткой, а лучшим авторам подарит книги. Письма будут оценивать по степени владения языком. Так же важна интересная подача и . конечно же, хорошее поведение.

Письмо можно отправить по адресу info@summer-reading.ru
822
#Дед Мороз #письмо

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Беременная жительница Липецка обратилась к Владимиру Путину
#письмо #обращение #Владимир Путин
5
Беременная жительница Липецка обратилась к Владимиру Путину

24 минуты назад

Общество
Липецкая «управляшка» завышала ОДН
#ЖКХ #квитанция #нарушение
Липецкая «управляшка» завышала ОДН

35 минут назад

Общество
Ключи от 8 квартир вручат хлевенским сиротам
#жилье #сироты
1
Ключи от 8 квартир вручат хлевенским сиротам

52 минуты назад

Общество
ФСБ нашла сомнительные отношения между чиновниками и бизнесом
#нарушение #конкуренция #УФАС
7
ФСБ нашла сомнительные отношения между чиновниками и бизнесом

сегодня, 12:21

Общество
Следственный комитет продолжает проверку по массовому недомоганию липецких школьников
#школьники #госпитализация
8
Следственный комитет продолжает проверку по массовому недомоганию липецких школьников

сегодня, 12:12

Общество
В Липецке наказывают за неочищенные тротуары
#снег #чистка #штраф
6
В Липецке наказывают за неочищенные тротуары

сегодня, 11:46

Общество