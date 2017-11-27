Общество

52 минуты назад

Ключи от 8 квартир вручат хлевенским сиротам

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#жилье #сироты
Ключи от 8 квартир вручат хлевенским сиротам

Управление ЖКХ Липецкой области продолжает заселять детей-сирот в новые квартиры. На этот раз заселение состоится в сельском поселении Хлевное Хлевенского района. В рамках государственной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» закуплено было 8 квартир. Средняя площадь каждой составляет 37,7 квадратных метров. Как и прежде жилищные помещения отвечают всем современным нормам энергосбережения, оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.

Ключи от новых квартир из рук представителей ОБУ «Эксплуатация жилищного фонда» дети-сироты получат 28 ноября, сообщили в  Управлении ЖКХ Липецкой области.

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#жилье #сироты

Комментарии (1)

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саша

47 минут назад
откуда в ,,жемчужине,, черноземья сироты-вот что значит фальсификация выборов
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