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сегодня, 12:36

В Липецкой области прошёл фестиваль сала

8 672
#фестиваль #сало
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В Липецкой области прошёл фестиваль сала

Липчане делятся аппетитными снимками в соцсетях.

В минувшие выходные в Липецкой области прошёл событийный фестиваль «Доброе сало». Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, главный продукт фестиваля был представлен во всех видах: сало копченое, соленое, вареное, в черном перце и в красном, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски и по-абхазски, куском и в нарезку и даже сало в шоколаде. 

Семнадцать сельских поселений Добровского района продемонстрировали и предложили продегустировать лучшие рецепты засолки сала. Фестиваль проходил в Добровском районе уже в шестой раз и стал его настоящей визитной карточкой. 

Липчане, побывавшие на фестивале, поделились аппетитными снимками в Инстаграм. 

8 672
#фестиваль #сало
1

Комментарии (8)

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Нюрка

8 минут назад
Я за сала отсосала и пассала!
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ПЕРЕЦ

19 минут назад
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ПОЛИЦИЯ ЗАНИМАЕТСЯ ГЛАВОЙ ДОБРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛИКОВЫМ
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Ужас

28 минут назад
покажите Флаг России и Георгиевская лента в мусорном ведре у главы Маликова ,националисты под боком .
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мистер

33 минуты назад
.."17 селений" продемонстрировали 4 кусочка сала..(судя по фото) .Наверное,для Липецка это круто..
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*

34 минуты назад
у, вот это " сало " в кутуску его, рыжею мразь вместе с Королевым .
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у

41 минуту назад
Покажите флаг и Георгиевская ленту в мусорном ведре у главы С/А Маликова . Вот они националисты под боком .
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где сало?

46 минут назад
Две палатки с салом, сомнительного вида и всякая лабуда в виде пряников, окоченелых оладий и канапе....Фестиваль)))))
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Наф наф

51 минуту назад
Какая сала?
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