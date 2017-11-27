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В Липецкой области прошёл фестиваль сала
Липчане делятся аппетитными снимками в соцсетях.
В минувшие выходные в Липецкой области прошёл событийный фестиваль «Доброе сало». Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, главный продукт фестиваля был представлен во всех видах: сало копченое, соленое, вареное, в черном перце и в красном, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски и по-абхазски, куском и в нарезку и даже сало в шоколаде.
Семнадцать сельских поселений Добровского района продемонстрировали и предложили продегустировать лучшие рецепты засолки сала. Фестиваль проходил в Добровском районе уже в шестой раз и стал его настоящей визитной карточкой.
Липчане, побывавшие на фестивале, поделились аппетитными снимками в Инстаграм.
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24.11.2017 12:13Культура
Нюрка
ПЕРЕЦ
Ужас
мистер
*
у
где сало?
Наф наф