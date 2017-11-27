В Липецкой области прошёл фестиваль сала

Липчане делятся аппетитными снимками в соцсетях.

В минувшие выходные в Липецкой области прошёл событийный фестиваль «Доброе сало». Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, главный продукт фестиваля был представлен во всех видах: сало копченое, соленое, вареное, в черном перце и в красном, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски и по-абхазски, куском и в нарезку и даже сало в шоколаде.

Семнадцать сельских поселений Добровского района продемонстрировали и предложили продегустировать лучшие рецепты засолки сала. Фестиваль проходил в Добровском районе уже в шестой раз и стал его настоящей визитной карточкой.

Липчане, побывавшие на фестивале, поделились аппетитными снимками в Инстаграм.

Публикация от Екатерина Пешкова (@peshkova.ekaterina) Ноя 25 2017 в 3:51 PST

Публикация от Елена (@elena_bykovskikh) Ноя 25 2017 в 2:51 PST

Публикация от Туризм Липецкой Области (@lipsobtur) Ноя 25 2017 в 1:36 PST