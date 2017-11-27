Общество

сегодня, 12:21

ФСБ нашла сомнительные отношения между чиновниками и бизнесом

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#нарушение #конкуренция #УФАС
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ФСБ нашла сомнительные отношения между чиновниками и бизнесом

В ситуации разбирались антимонопольщики.

В УФАС Липецкой области поступила информация от регионального ФСБ о признаках нарушения антимонопольных законов в Лев-Толстовском районе. Контрразведчики указали на сомнительность отношений между администрацией Лев-Толстовского сельсовета и МУП «Благоустройство» при организации работ по содержанию дорожной инфраструктуры и благоустройству территории.

В ходе рассмотрения обстоятельств было выяснено, что на 2016 год сельская администрация получила 4,6 млн рублей на решение вопросов по содержанию дорог и благоустройству. Все требуемые работы чиновники должны были заказывать через тендеры, если затраты на них превышают 100 000 рублей. За 2016 год администрация Льва Толстого без торгов оформила с МУП «Благоустройство» 47 контрактов стоимостью менее 100 000 рублей. Чиновники пояснили, что им было удобно передавать работы без тендеров, так как администрацией Лев-Толстовского муниципального района не было обеспечено своевременное поступление денежных средств. Это подтвердили документами из районной администрации: поступление средств шло неравномерно. На рассмотрении дела глава Лев-Толстовского сельсовета Лев-Толстовского района пояснил, что МУП «Благоустройство» фактически выполняло работы по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения и до заключения соответствующих договоров, на основании устной просьбы главы органа местного самоуправления. При этом, согласно сведениям, размещенным в едином государственном реестре юридических лиц, учредителем МУП «Благоустройство» является сельская администрация. Таким образом, между МУП «Благоустройство» и администрацией сельского поселения Лев-Толстовского сельсовета Лев-Толстовского муниципального имеется взаимосвязь и признаки аффилированности. Серию договоров между сторонами посчитали искусственным дроблением единой закупки, что привело к минимизации конкуренции и нарушению антимонопольных норм.

Комиссия УФАС пришла к выводу о нарушении антимонопольного законодательства и наличии антиконкурентного соглашения между органом власти и хозяйствующим субъектом. Теперь будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.
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#нарушение #конкуренция #УФАС
3

Комментарии (7)

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Все свои

3 минуты назад
Круговая порука как вы думаете люди которые управляют десятилетиями будут что менять .да они в местных царьков превратились что хочу то и ворочу это государство в государстве со своими порядками и родственными саязями.
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Неавтофанат

18 минут назад
Я давно не был во Льве, навряд ли он дорос до города. Сколько там народа в дорожной службе? Трактор, да пять дворников? Вокруг деревни среди полей. Что, нужно ещё пару чиновников для организации конкурса из Липецка прислать. Это за жалкие 4,5 миллиона? Свои не взялись, так включили ФСБ. Конкурсы - бредятина! В наших условиях не получается оперативный выбор, чтобы быстро, качественно и свою рабсилу занять. Куда проще позвонить в местную контору:- " Здорово, Семеныч! Деньги пришли, посылай машину за материалом, пусть завтра приступают!" В Австралии беглый власовец держал проектно- смертную контору, налаженную связь с подрядчиками, банком и властями. В работниках сын - архитектор и невестка - секретарь. У нас судят победителей конкурсов - десятки человек, конторы на зарплату треть сметы сожрут!
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цирк

43 минуты назад
когда это самое кгб ,начнет опрашивать избирательные комиссии на предмет фальсификации выборов, ведь корень всех бед именнно в этом-149 процентов
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Сердитый гражданин

48 минут назад
Когда уже до Липецких дорог и Королева дойдёт очередь
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русс

52 минуты назад
Представителей власти великой страны ловят за рубежом как шелудивых котов (Керимов). Чиновники, силовики и приближенные бизнесмены, хоть в душе и патриоты, но миллиарды предпочитают выводить на Запад и недвижимость попокупать на Антибе и в Межеве. И если ничего им нельзя сделать в России, потому что здесь эти олигархи-политики правят бал, то пусть это сделают хоть там, за рубежом, все ж польза. У ФСБ сил нет, так пусть всю эту публику пересажают там – и очень надолго, лучше пожизненно…
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Сталин

сегодня, 12:33
воруют сволочи
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ч

сегодня, 12:32
Давно пора всех чиновников воров посадить. Посмотрите что творится в районе, куда смотрит прокуратура, СК
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