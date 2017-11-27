ФСБ нашла сомнительные отношения между чиновниками и бизнесом

В ситуации разбирались антимонопольщики.

В УФАС Липецкой области поступила информация от регионального ФСБ о признаках нарушения антимонопольных законов в Лев-Толстовском районе. Контрразведчики указали на сомнительность отношений между администрацией Лев-Толстовского сельсовета и МУП «Благоустройство» при организации работ по содержанию дорожной инфраструктуры и благоустройству территории.



В ходе рассмотрения обстоятельств было выяснено, что на 2016 год сельская администрация получила 4,6 млн рублей на решение вопросов по содержанию дорог и благоустройству. Все требуемые работы чиновники должны были заказывать через тендеры, если затраты на них превышают 100 000 рублей. За 2016 год администрация Льва Толстого без торгов оформила с МУП «Благоустройство» 47 контрактов стоимостью менее 100 000 рублей. Чиновники пояснили, что им было удобно передавать работы без тендеров, так как администрацией Лев-Толстовского муниципального района не было обеспечено своевременное поступление денежных средств. Это подтвердили документами из районной администрации: поступление средств шло неравномерно. На рассмотрении дела глава Лев-Толстовского сельсовета Лев-Толстовского района пояснил, что МУП «Благоустройство» фактически выполняло работы по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения и до заключения соответствующих договоров, на основании устной просьбы главы органа местного самоуправления. При этом, согласно сведениям, размещенным в едином государственном реестре юридических лиц, учредителем МУП «Благоустройство» является сельская администрация. Таким образом, между МУП «Благоустройство» и администрацией сельского поселения Лев-Толстовского сельсовета Лев-Толстовского муниципального имеется взаимосвязь и признаки аффилированности. Серию договоров между сторонами посчитали искусственным дроблением единой закупки, что привело к минимизации конкуренции и нарушению антимонопольных норм.



Комиссия УФАС пришла к выводу о нарушении антимонопольного законодательства и наличии антиконкурентного соглашения между органом власти и хозяйствующим субъектом. Теперь будет решаться вопрос о возбуждении административного производства.