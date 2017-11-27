Общество

сегодня, 12:12

Следственный комитет продолжает проверку по массовому недомоганию липецких школьников

8 1393
#школьники #госпитализация
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Следственный комитет продолжает проверку по массовому недомоганию липецких школьников

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках доследственной проверки по факту массовой госпитализации школьников проводится исчерпывающий комплекс проверочных мероприятий с целью установления причины резкого ухудшения самочувствия учеников сельской школы.

Как сообщалось ранее, днем 24 ноября 2017 года в областную больницу с подозрением на отравление были доставлены ученики с 5 по 8 классы средней школы № 35 села Ссёлки. За медицинской помощью обратились 28 школьников в возрасте от 10 до 14 лет. Во время третьего урока они пожаловались на головную боль и тошноту, в связи с чем незамедлительно были госпитализированы.

В настоящее время в лечебном учреждении находятся только трое школьников с заболеваниями не связанными с инцидентом в школе. Угрозы их жизни и здоровью нет. Остальные ученики после медицинского обследования отпущены домой и сегодня приступили к занятиям в школе. Версия пищевого отравления не подтвердилась. Медики не исключили, что недомогание детей могло возникнуть из-за воздействия внешних факторов.

С целью установления истинной причины следователями назначены судебно-медицинские экспертизы и отрабатываются все версии произошедшего. Опрошены как пострадавшие школьники, так и их родители, а также медперсонал лечебного учреждения и педагогический коллектив сельской школы. С применением современной криминалистической техники исследуются изъятые в рамках проверки мобильные телефоны, с которых во время занятий были запущены программы со звуком. Его действие  на здоровье школьников еще предстоит установить.

По  результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий будет установлена объективная истина и принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
8 1393
#школьники #госпитализация
6

Комментарии (8)

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РАДИАЦИЯ

45 минут назад
Лет 2х назад школу проверяли на радиацию.Приборы звенели по черному.Хотели закрыть школу.По моему шамаева запретила давать огласку.Надо независимую экспертизу.
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Наталья

49 минут назад
А родители чудные. Еще не выяснилось, что произошло, они детей в школу отправли. Видно учеба важнее здоровья и жизни.
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саша

51 минуту назад
нелегитимные чинуши-бездари окончательно деградировали по всем направлениям, никогда они ничего не установят, вот что значит фальсификация выборов-148 процентов
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Прожектор

53 минуты назад
Почему-то звездочка вместо слова "наверху" появилась в тексте...
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Прожектор

56 минут назад
Поражение детей носило МЕСТЕЧКОВЫЙ характер. Самое пристальное внимание, что находится в школе внизу этого места, * по сторонам. Все приборы в школе надо проверить, которые даже не в этом месте находятся, но могли быть временно перемещены. Схемы нахождения детей, которые подверглись неизвестному воздействию, и последовательность по времени наступления симптомов у детей тоже не помешает рассмотреть. А также опросить детей, какие игрушки у них были с собой без учета мобильников.
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ХХХ

сегодня, 12:34
НИЧЕГО НЕ НАЙДУТ, СКАЖУТ МАГНИТНАЯ БУРЯ БЫЛА...
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Боцман

сегодня, 12:30
Правды, всё равно никто не скажет.
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только наличные

сегодня, 12:23
Вот поэтому всем и внедряют всевозможные карты.Они тоже с чипом.Льготники радуются,что проезд за полцены.А вот запустят им программу ,и кони сразу двинут.....
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