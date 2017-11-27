Следственный комитет продолжает проверку по массовому недомоганию липецких школьников

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках доследственной проверки по факту массовой госпитализации школьников проводится исчерпывающий комплекс проверочных мероприятий с целью установления причины резкого ухудшения самочувствия учеников сельской школы.

Как сообщалось ранее, днем 24 ноября 2017 года в областную больницу с подозрением на отравление были доставлены ученики с 5 по 8 классы средней школы № 35 села Ссёлки. За медицинской помощью обратились 28 школьников в возрасте от 10 до 14 лет. Во время третьего урока они пожаловались на головную боль и тошноту, в связи с чем незамедлительно были госпитализированы.



В настоящее время в лечебном учреждении находятся только трое школьников с заболеваниями не связанными с инцидентом в школе. Угрозы их жизни и здоровью нет. Остальные ученики после медицинского обследования отпущены домой и сегодня приступили к занятиям в школе. Версия пищевого отравления не подтвердилась. Медики не исключили, что недомогание детей могло возникнуть из-за воздействия внешних факторов.



С целью установления истинной причины следователями назначены судебно-медицинские экспертизы и отрабатываются все версии произошедшего. Опрошены как пострадавшие школьники, так и их родители, а также медперсонал лечебного учреждения и педагогический коллектив сельской школы. С применением современной криминалистической техники исследуются изъятые в рамках проверки мобильные телефоны, с которых во время занятий были запущены программы со звуком. Его действие на здоровье школьников еще предстоит установить.



По результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий будет установлена объективная истина и принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

