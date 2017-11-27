Общество

57 минут назад

В Липецке делают ставку на IT-технологии

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В Липецке делают ставку на IT-технологии

В мэрии - новая идея: создание кластера новых технологий.

Сегодня на брифинге в мэрии председатель департамента экономического развития Екатерина Белокопытова сообщила о том, что в Липецке будет создан IT-парк.

По словам чиновницы, в Липецке - бум новых технологий. Так, из 465 предприятий малого и среднего бизнеса, открытых в последние время, треть работают в IT- сфере. Чтобы поддержать бурно развивающуюся цифровую экономику, 30 ноября по инициативе главы Липецка  и при поддержке технического университета в городе впервые пройдёт IT-форум "Tech-i-net".

- Форум ориентирован на широкую аудиторию. Его главная цель - становление городского рынка IT-технологий, снижение оттока интеллектуального капитала из региона, - сказала Екатерина Белокопытова.

На выбор можно будет посетить любую из четырёх секций форума: "Взгляд в цифровое будущее: от умного дома к умному городу", "Высокопроизводительные вычисления", "Информационная безопасность" и "Возможности развития IT-бизнеса в Липецкой области". Организаторы обещают ознакомить участников мероприятия, которое начнётся в 9.00 в гостехуниверситете, с историями успехов местных и российских айтишников.

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