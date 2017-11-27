В Липецке наказывают за неочищенные тротуары

Составлено уже четыре протокола.

Специалисты управления Советским округом провели очередной рейд по контролю за соблюдением "Правил благоустройства территорий Липецка" на 19 микрорайоне.



В целях предотвращения случаев травматизма граждан, в центре особого внимания оказались своевременная очистка от снега и посыпка песком пешеходных дорожек и лестниц. В ходе рейда составлено 4 протокола по ст. 5.1 Кодекса административных правонарушений Липецкой области. За данное правонарушение предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.



В ходе проверки специалисты особо отметили, что в гаражных кооперативах на территории 19 микрорайона проблем с очисткой подъездов от снега выявлено не было.