Липчане приняли участие в вязании шарфа дружбы

Проект, придуманный жителями города Рассказово Тамбовской области, объединил десятки стран и тысячи людей со всех континентов планеты.

Фото:

michurinsk.ru

Как сообщают авторы арт-проекта "С Миру по нитке", началось все год назад с письма в адрес Рассказовского представительства ТГУ им. Г.Р. Державина отправила жительница Нидерландов. "Узнав о том, что в этом уголке Тамбовщины любят рукодельничать, проводят творческие проекты, посвященные вязанию, она подписала местным жителям приветственную открытку. В конверт была вложена и нитка пряжи с пожеланиями использовать ее в какой-нибудь задумке. Так и родилась у творческого объединения «Малая родина» РП ТГУ идея собрать нитки со всего мира и связать уникальный шарф, который станет символом единения и дружбы людей разных народов. Воплотить ее решили в рамках арт-проекта, который так и назвали - «Вяжем: с миру по нитке».С древних времен человек придавал нити особое значение, наделял ее магической силой. Во многих культурах она символизирует течение жизни, судьбу человека, выступает в качестве связующего звена. Все дела наши сплетены в единую жизненную ниточку, которую прядем мы из поколения в поколение.Идея нашла отклики в разных уголках Земли. И полетели в Рассказово почтовые конверты с разноцветными ниточками с разных континентов. Сначала приходили письма, потом бандероли. В числе первых – участники из Германии, США, Канады, Франции, Китая, Украины, Норвегии, ЮАР. Логотип арт-проекта разработала художник из Нидерландов Барбара Артс. Российские регионы включились в проект в феврале 2017 г., они стали самыми активными участниками (к финалу представлены все 85 республик, краев и областей).Участниками проекта стали люди разного возраста и профессий: туристские и культурные центры, образовательные и общественные организации, кружки и секции, спортсмены, писатели, пенсионеры и домохозяйки, школьники и студенты, путешественники и журналисты, врачи и инженеры отправляли не только пряжу, но и душевные письма, сувениры и трогательные рассказы о своей родине.За год нитки для Шарфа Дружбы прислали более пяти тысяч человек из 60 стран со всех шести континентов. Общий вес собранной пряжи превысил 12 кг. Это нитки разных цветов и оттенков – шерстяные и полушерстяные, пух и мохер, ангора и кашемир, акрил и бамбук... Собралась целая коллекция образцов!Присылали нитки от нескольких сантиметров до десятков метров: их объединяли по цвету, толщине, текстуре, сматывая в клубки в одну, две, три и четыре нити (чтобы шарф получился единой толщины). Создание шарфа – процесс интересный и увлекательный. Некоторое время он путешествовал по Тамбовской области, затем вернулся в Рассказово – здесь его вязали местные жители и гости города. Цвета ниток мастерицы подбирали по своему вкусу и настроению. Каждая ниточка, которую ввязывали в шарф, ассоциировалась с той или иной страной или регионом России, и перед глазами возникали оренбургский платок или тульский пряник, алтайский мед или астраханский лотос, жаркие Багамские острова, дождливый Лондон, ночной Гонконг, древние дворцы Осаки, яркие праздники Индии, наскальная живопись Египта…В этом шарфе есть нитка из бразильских джунглей, африканской пустыни, с холодного Северного Полюса и южной, но далекой Антарктиды. Они проделали долгий и трудный путь: их доставляли снегоходом, вертолетом и катером, теплоходом, самолетом, по железной дороге и, наконец, автомобильным транспортом!Шарф Дружбы связан вручную на спицах по кругу (диаметр 80 см), он получился двойным, длинной более 10 метров. Яркий и плотный, он хранит тепло души и сердец тысяч людей, причастных к его созданию.Проект стал площадкой для знакомства, диалога и дружбы: его участники уже строят планы по поводу нового творческого проекта, который смогут воплотить в будущем. А Шарф Дружбы вскоре отправится в путешествие – весь следующий год его ждут на различных презентациях, фестивалях и праздниках"Приняли участие в проекте и жители Липецкой области - работники МБДОУ «Детский сад № 3 «Радуга» (Грязи), Александр Аносов ( Данков), сотрудники МАУК «МСКО» Данковского муниципального района ОМиКР (отдел методической и клубной работы) ( Данков), филиал МБОУ СОШ сел Тербуны, Урицкое и другие.