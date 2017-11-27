В Липецке выбрали короля и королеву бала

Дамы и кавалеры танцевали полонез, кружились в вальсе.

В Липецком областном краеведческом музее состоится четвертый областной кадетский бал «Виват, кадет!». Бал проводится в целях сохранения и приумножения лучших традиций кадетского движения Липецкой области, формирования духовно-нравственных качеств и эстетического воспитания молодежи.



Как сообщает краеведческий музей, была воссоздана эпоха прошлых столетий, когда дамы и кавалеры танцевали полонез, кружились в вальсе. Под аккомпанемент Липецкого духового оркестра на паркете Большого зала краеведческого музея выступили пары из кадетских образовательных учреждений города Липецка и Липецкой области. Всего в кадетском бале приняли участие 30 пар из Грязинского, Добринского, Лебедянского и Измалковского районов, а также учащиеся кадетской школы имени майора милиции Коврижных А.П.

Титулы Короля и Королевы бала были присуждены паре из школы №2 посёлка Добринка Алёне Скворцовой и Никите Бутрину .

Фото museum48.ru