В Липецке вынесли приговор за жестокое убийство пенсионерки

Жертве нанесли несколько десятков ударов топором, лопатой, молотком.

Сегодня Липецком областном суде вынесли процесс по обвинению двух мужчин по п.п. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 22 октября 2016 года в районе улицы Железнякова 46-летний Владислав Усов и 34-летний Максим Валихов нанесли 64-летней женщине 82 удара ножом, молотком и лопатой. Пенсионерку забили до смерти из-за подозрения в краже 2,5 тысяч рублей.

Оба подсудимых - инвалиды: Владимир Усов сидел на скамье подсудимых в медицинской маске, так как болен туберкулезом, а Максим Валихов страдает тугоухостью. Но это не помешало им расправиться с собутыльницей, пенсионеркой Людмилой Подугольниковой.

Убийство было совершено в заброшенном садовом домике, обжитым Усовым. Мужчины и их 64-летняя знакомая выпили самогон, но, как всегда, употребленного им показалось мало. Компания решила продолжить застолье, но тут выяснилось, что купить спиртного не на что: Валихов не обнаружил 2,5 тысячи рублей. Мужчины решили, что деньги украла собутыльница. И её было решено наказать.

В ходе судебного заседания судья Владимир Чорненький спросил у подсудимых, признают ли они свою вину, и получил отрицательный ответ. Владислав Усов сказал, что ничего говорить не будет, и так, мол, все понятно. А вот отец трех детей Максим Валихов начал, как говориться, топить товарища.

- Когда я обнаружил пропажу денег, взял левой рукой ее за голову, а в правую – нож, - рассказывал обвиняемый. – Тупой стороной прислонил нож к ее горлу, но она дернулась и об обломанный конец порезалась. Я нож отбросил, оторвал кусок ткани, смочил ее самогоном и дал Людмиле протереть рану. Ушел из комнаты, а когда вернулся, увидел как Усов бьет ее ножом. Я сказал ему остановиться, проверил пульс – его не было. Я снова вышел из комнаты, а когда вернулся, увидел, что он уже молотком ее бьет. Меня затошнило от вида крови, и я ушёл.

Продолжая защищаться, Валихов оповестил судью, что необходимо сделать повторную экспертизу ножевых ранений, и желательно в другом городе. Мотивировал он это тем, что является правшей, а Усов - левшой. По его мнению, это главное доказательство его невиновности.

Примечательно, что сама погибшая также вела не самый примерный образ жизни. Она была судима за убийство. При этом женщину лишили родительских прав, и контакты с уже взрослыми детьми она не поддерживала. Подугольникову хоронили за счёт городского бюджета: от участия в погребении её дочь отказалась официально.

Гособвинитель Владимир Федянин запросил для подсудимых 14 и 16 лет лишения свободы.

В итоге по приговору областного суда Валихов проведёт в ИК строгого режима 11 лет, а Усов - 13 лет.