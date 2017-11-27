Общество
54 минуты назад
Счастливый финал: многодетной семье дадут квартиру в течение недели
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Жилье предоставит администрация Тербунского района.
Счастливый финал обрела история с угрозой самоубийства многодетной матери из села Озерки Тербунского района. Заместитель глава администрации Тербунского района по вопросам строительства и ЖКХ Сергей Карпов пообещал выделить семье с пятью детьми квартиру. Он заверил, что это случится еще до конца недели.
- На встрече Сергей Карпов заверил меня, что администрация Тербунского района в течение недели решит жилищный вопрос многодетной семьи. Им предоставят квартиру. Он убедил меня, что я могу спокойно улетать в Санкт-Петербург, - рассказал GOROD48 об итогах встречи питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. - Кроме того, ко мне обратились из управления социальной защиты населения по Липецкой области. Там готовы помочь семье материально — деньгами и продуктами.
Напомним, что в субботу жительница Липецкой области разместила в Сети видеообращение с угрозой самоубийства, если ей и ее пятерым детям не предоставят жилья. Переселенцы из Донбасса живут в регионе уже порядка трех лет, их дом в селе Озерки практически полностью сгорел около двух лет назад. Мать пятерых детей утверждает, что супруг бросил семью, и она потеряла все силы бороться за достойную жизнь. На призыв женщины оперативно откликнулся питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. Мужчина приехал в Липецкую область, снял семье квартиру и помог разрешить вопрос с предоставлением жилья.
- На встрече Сергей Карпов заверил меня, что администрация Тербунского района в течение недели решит жилищный вопрос многодетной семьи. Им предоставят квартиру. Он убедил меня, что я могу спокойно улетать в Санкт-Петербург, - рассказал GOROD48 об итогах встречи питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. - Кроме того, ко мне обратились из управления социальной защиты населения по Липецкой области. Там готовы помочь семье материально — деньгами и продуктами.
Напомним, что в субботу жительница Липецкой области разместила в Сети видеообращение с угрозой самоубийства, если ей и ее пятерым детям не предоставят жилья. Переселенцы из Донбасса живут в регионе уже порядка трех лет, их дом в селе Озерки практически полностью сгорел около двух лет назад. Мать пятерых детей утверждает, что супруг бросил семью, и она потеряла все силы бороться за достойную жизнь. На призыв женщины оперативно откликнулся питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. Мужчина приехал в Липецкую область, снял семье квартиру и помог разрешить вопрос с предоставлением жилья.
10 1063
ОДИН ГОЛОС
Наф наф
Семья Беловых.
Настя
Настя
???
Однако
Липчанка
Липецк
Липецк