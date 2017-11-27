Общество

54 минуты назад

Счастливый финал: многодетной семье дадут квартиру в течение недели

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#жилье #пожар #Максим Данилов
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Счастливый финал: многодетной семье дадут квартиру в течение недели

Жилье предоставит администрация Тербунского района.

Счастливый финал обрела история с угрозой самоубийства многодетной матери из села Озерки Тербунского района. Заместитель глава администрации Тербунского района по вопросам строительства и ЖКХ Сергей Карпов пообещал выделить семье с пятью детьми квартиру. Он заверил, что это случится еще до конца недели.

- На встрече Сергей Карпов заверил меня, что администрация Тербунского района в течение недели решит жилищный вопрос многодетной семьи. Им предоставят квартиру. Он убедил меня, что я могу спокойно улетать в Санкт-Петербург, - рассказал GOROD48 об итогах встречи питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. - Кроме того, ко мне обратились из управления социальной защиты населения по Липецкой области. Там готовы помочь семье материально — деньгами и продуктами.

Напомним, что в субботу жительница Липецкой области разместила в Сети видеообращение с угрозой самоубийства, если ей и ее пятерым детям не предоставят жилья. Переселенцы из Донбасса живут в регионе уже порядка трех лет, их дом в селе Озерки практически полностью сгорел около двух лет назад. Мать пятерых детей утверждает, что супруг бросил семью, и она потеряла все силы бороться за достойную жизнь. На призыв женщины оперативно откликнулся питерский блогер и благотворитель Максим Данилов. Мужчина приехал в Липецкую область, снял семье квартиру и помог разрешить вопрос с предоставлением жилья.
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#жилье #пожар #Максим Данилов
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Комментарии (10)

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ОДИН ГОЛОС

7 минут назад
когда же ты уйдешь ТЕРБУНСКИЙ СОЛОВЕЙ
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Наф наф

26 минут назад
Максим оставайся тут тебе работы много конь не валялся!!!
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Семья Беловых.

28 минут назад
приезжайте к нам в гости.
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Настя

29 минут назад
Максим ты супер моя семья тебя любит. гордость России!
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Настя

29 минут назад
Липецк, данилова все боятся.
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???

29 минут назад
И денег ей ещё дайте. И машин парочку. И пусть всю жизнь ей наше государство денег платит. Хорошо устроилась. Приехала в Россию И ей как на блюдичке всё
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Однако

33 минуты назад
Пока только обещают дать! Это у них 2 года хорошо получалось и без блогеров.
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Липчанка

36 минут назад
Кто смел. тот два съел
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Липецк

38 минут назад
Это просто блогер приехал. А представляете если бы с администрации президента приехали. Тут бы всех многодетных жильем в миг обеспечили :-), в течении 24 часов :-)
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Липецк

42 минуты назад
Но ведь могут. Когда захотят. Вернее когда их заставят.
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