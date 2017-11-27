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У чаплыгинца изъяли марихуану

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#наркотики
У чаплыгинца изъяли марихуану

Прокурор Чаплыгинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного приобретения и хранения марихуаны в крупном размере.

Так, житель Чаплыгина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц города, был задержан сотрудниками полиции.

 При личном досмотре у него был обнаружен полимерный пакет с марихуаной массой более 334 грамм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ, надзор за соблюдением законности в ходе расследования которого осуществляла прокуратура. 

 Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничения свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

 

215
#наркотики

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