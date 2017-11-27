Long Lipetsk iced tea рассудит барменов

В Липецке состоится профессиональное состязание.

«Кубок барменов 2017» состоится в Липецке вечером в понедельник, 27 ноября. Известно, что участники профессионального состязания приглашены из Воронежа, Белгорода, Москвы, Брянска, Калуги, Твери, Тулы, Орла, Тамбова, Рязани и Санкт-Петербурга.



Одним из этапов профессионального состязания станет приготовление напитка Long Lipetsk iced tea. Его компоненты — это четыре вида спиртного а также сироп и липецкая минеральная вода с добавлением сока. Напиток украшается долькой лимона.



Участниками профессионального состязания могут стать бармены, достигшие совершеннолетия. Организатором конкурса выступило липецкое представительство Барменской Ассоциации России. На конкурсные испытания отводится четыре часа. Победители номинаций получат призы от партнеров мероприятия. Праздник закончится вечеринкой.