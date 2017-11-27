Общество

сегодня, 10:57

Long Lipetsk iced tea рассудит барменов

228
#конкурс #бармены #напиток #коктейль
Long Lipetsk iced tea рассудит барменов

В Липецке состоится профессиональное состязание.

«Кубок барменов 2017» состоится в Липецке вечером в понедельник, 27 ноября. Известно, что участники профессионального состязания приглашены из Воронежа, Белгорода, Москвы, Брянска, Калуги, Твери, Тулы, Орла, Тамбова, Рязани и Санкт-Петербурга.

Одним из этапов профессионального состязания станет приготовление напитка Long Lipetsk iced tea. Его компоненты — это четыре вида спиртного а также сироп и липецкая минеральная вода с добавлением сока. Напиток украшается долькой лимона.

Участниками профессионального состязания могут стать бармены, достигшие совершеннолетия. Организатором конкурса выступило липецкое представительство Барменской Ассоциации России. На конкурсные испытания отводится четыре часа. Победители номинаций получат призы от партнеров мероприятия. Праздник закончится вечеринкой.
228
#конкурс #бармены #напиток #коктейль

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке наказывают за неочищенные тротуары
#снег #чистка #штраф
2
В Липецке наказывают за неочищенные тротуары

27 минут назад

Общество
24-летнему инвалиду отказали в работе
#прокуратура
2
24-летнему инвалиду отказали в работе

29 минут назад

Общество
Липчане приняли участие в вязании шарфа дружбы
Липчане приняли участие в вязании шарфа дружбы

36 минут назад

Общество
На продолжение строительства «Катящихся камней» заключен контракт
#катящиеся камни #строительство #тендер
4
На продолжение строительства «Катящихся камней» заключен контракт

41 минуту назад

Общество
Инвалид с диагнозом ДЦП просит у Путина улучшений жилищных условий
#инвалид #ДЦП #обращение
2
Инвалид с диагнозом ДЦП просит у Путина улучшений жилищных условий

42 минуты назад

Общество
Счастливый финал: многодетной семье дадут квартиру в течение недели
#жилье #пожар #Максим Данилов
10
Счастливый финал: многодетной семье дадут квартиру в течение недели

54 минуты назад

Общество