Общество
сегодня, 10:41
Липчане просят больше гипермаркетов
19 1037
Инициатива нашла отклик.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Иван Иванов считает, что развитие в региональном центре торговли поможет Липецку стать современным городом. Мужчина разместил на ресурсе соответствующую инициативу.
- Предлагаю привлечь в Липецк гипермаркеты «Декатлон», «Леруа Мерлен», «Икея». Под их размещение отдать поле за микрорайоном Елецкий. С приходом указанных гипермаркетов Липецк станет похож на современный город, - уверен Иван Иванов.
Предложение уже нашло отклик у пользователей ресурса. За идею проголосовали свыше трех десятков интернет-активистов. Если к 24 декабря число одобрений достигнет 700, то предложение рассмотрят в администрации Липецкой области.
- Предлагаю привлечь в Липецк гипермаркеты «Декатлон», «Леруа Мерлен», «Икея». Под их размещение отдать поле за микрорайоном Елецкий. С приходом указанных гипермаркетов Липецк станет похож на современный город, - уверен Иван Иванов.
Предложение уже нашло отклик у пользователей ресурса. За идею проголосовали свыше трех десятков интернет-активистов. Если к 24 декабря число одобрений достигнет 700, то предложение рассмотрят в администрации Липецкой области.
19 1037
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