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сегодня, 10:41

Липчане просят больше гипермаркетов

19 1037
#торговля #инициатива
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Липчане просят больше гипермаркетов

Инициатива нашла отклик.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Иван Иванов считает, что развитие в региональном центре торговли поможет Липецку стать современным городом. Мужчина разместил на ресурсе соответствующую инициативу.

- Предлагаю привлечь в Липецк гипермаркеты «Декатлон», «Леруа Мерлен», «Икея». Под их размещение отдать поле за микрорайоном Елецкий. С приходом указанных гипермаркетов Липецк станет похож на современный город, - уверен Иван Иванов.

Предложение уже нашло отклик у пользователей ресурса. За идею проголосовали свыше трех десятков интернет-активистов. Если к 24 декабря число одобрений достигнет 700, то предложение рассмотрят в администрации Липецкой области.
19 1037
#торговля #инициатива
1

Комментарии (19)

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кокс

5 минут назад
Какое поле? Ривьера пустая а в случае если все магазины будут арендованы Ривьера вторую очередь ТРЦ отстроит.
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Хааа

8 минут назад
Да успокойтесь! Он бы еще тербуны предложил под икею. Сколько магазинов позакрывалось в последние 5 лет?
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Липчанин

14 минут назад
Икею даже в Воронеже никак не построят, а уж в Липецке точно никогда не будут. Леруа тоже вряд ли к нам пойдет. И дело тут не в земле, дело в том, что они тупо окупаться у нас не будут.
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Гость

27 минут назад
Дурак ты Иван Иванов, наверно не в Липецке живешь, раз такие глупые предложения делаешь, как говорил один киногерой: закусывать надо!
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очерелной

27 минут назад
вывих либерально-педерастической элиты . мозгов не хватает построить предприятия высокотехнологичные с социумом. у народа и так покупательная способность сильно упала зато большую помощь африке , вьетнаму и пр
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Алкаш

29 минут назад
Правильно Иванов говорит. Надо больше гипермаркетов, а главное храмов и мечетей. Все больницы, поликлиники, дет.сады, школы и т.п. надо закрывать.
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Вопрос

31 минуту назад
Где деньги вы собираетесь брать для покупок в них? Производства в городе никакого,у людей работы на 10 тыщ в месяц. А кто с деньгами,они в леруах не покупают!!!
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Fire

34 минуты назад
Липецк на 2 месте в Европе по квадратным метрам Гипермаркеты ...и т.д.на душу населения в городе. 1 Место город Милан! Статистика такая.
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28

35 минут назад
В городе дышать нечем, коммуналка на ладан дышит, несмотря на то, что платим больше, чем москвичи, дороги все ушатаны, общественный транспорт умер, парки все в печальном состояним, да и не осталось их почти, стройки социально значимых объектов заморожены, а им Икею подвай. Ну дебилы же.
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Ржака

40 минут назад
«Декатлон», «Леруа Мерлен», «Икея» разве что соловьиными песнями-плясками привлекать будете?
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