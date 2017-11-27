Происшествия

3 минуты назад

У пятиклассников ссёлковской школы уже прошли два урока

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#госпитализация детей
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У пятиклассников ссёлковской школы уже прошли два урока

Жалоб со стороны детей нет.

Как рассказала GOROD48 директор школы №35 Липецка Светлана Москалёва, сегодня ученики 5 «А» и 5 «Б» классов, которых в пятницу массового госпитализировали с уроков, сегодня вышли занятия, явка в классах хорошая, у детей уже прошли по два урока, никаких жалоб с их стороны не поступало.

- В школе всё нормально, - отметила Светлана Москалёва. - Никаких версий у нас нет, всё озвучит следственный комитет.

Как сообщила советник заместителя главы администрации Липецкой области Юрия Тарана Анастасия Устинова, результаты проведённых экспертиз пока не дали ответа на вопрос, что же случилось в школе в Ссёлках. Но одно известно точно: школа ни при чём, никаких нарушений там не нашли, в том числе в пищеблоке. По словам Анастасии Устиновой, не подтверждается и версия с приложением. Основная версия — сумма неких внешних факторов, оказавших воздействие на детей. 

43
#госпитализация детей
1

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