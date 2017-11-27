Происшествия

9 минут назад

Липчане хвастаются в Сети опасной ездой

164
#опасное вождение
Липчане хвастаются в Сети опасной ездой

Местом для маневров выбрали жилой район.

Своеобразное фигурное катание выполнили на улице Коммунистическая в Липецке местные водители. Автомобилисты на ВАЗ продемонстрировали свои умения в опасной езде.

Для эффектных пируэтов водители выбрали жилой район. На видео, опубликованном в социальной сети «Вконтакте», видно, что три машины закладывают рисковые виражи в темное время суток. По счастливой случайности, в это время на дороге не оказалось других автомобилей и пешеходов.

Понятие опасное вождение ввели в ПДД пять месяцев назад. В него входит целый ряд уже известных действий, противоположных принципам безопасности на дорогах. Наказание за них — от предупреждения до штрафа в 1 500 рублей. Пока единственной известной реакцией на пируэты в Тракторном стали десятки «лайков».

164
#опасное вождение

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