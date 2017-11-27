Культура

35 минут назад

В Фащёвке откроют Дом культуры

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#Грязи #Дом культуры
В Фащёвке откроют Дом культуры

В празднике примут участие около 100 человек.

Завтра, 28 ноября в 10:00 в селе Фащёвка Грязинского района состоится открытие Дома культуры.

В Липецкой области стартовала программа по строительству сельских Домов культуры. В бюджете региона на этот год на было предусмотрено 170 миллионов рублей на строительство первых 10 Домов культуры, в 2018 и 2019 годах программа будет продолжена.

Всего за 4 года планируют построит 35 малых сельских Домов культуры (на 100-200 мест), первые 10 откроют свои двери уже до Нового года. 

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#Грязи #Дом культуры

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