В Фащёвке откроют Дом культуры

В празднике примут участие около 100 человек.

Завтра, 28 ноября в 10:00 в селе Фащёвка Грязинского района состоится открытие Дома культуры.

В Липецкой области стартовала программа по строительству сельских Домов культуры. В бюджете региона на этот год на было предусмотрено 170 миллионов рублей на строительство первых 10 Домов культуры, в 2018 и 2019 годах программа будет продолжена.

Всего за 4 года планируют построит 35 малых сельских Домов культуры (на 100-200 мест), первые 10 откроют свои двери уже до Нового года.