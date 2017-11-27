Культура

55 минут назад

В Липецке готовят «Гамлета в остром соусе»

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#театр
В Липецке готовят «Гамлета в остром соусе»

Театральную фантазию на темы шекспировского «Гамлета» сочинил современный итальянский драматург Альдо Николаи.

3 декабря в рамках проекта "Театр в библиотеке" состоится театральная читка пьесы "Гамлет в остром соусе"!

Как сообщает Липецкая областная универсальная научная библиотека, театральную фантазию на темы шекспировского «Гамлета» сочинил современный итальянский драматург Альдо Николаи. Место действия – кухня замка Эльсинор, куда основные события, описанные в трагедии Шекспира, доходят пародийно или в искаженном свете. И если у Шекспира героев раздирают трагические страсти, то «под соусом» все персонажи становятся участниками фарса.

- Особенность читки в том, что нет декораций и костюмов, но есть ваше воображение, - отмечают организаторы. - Нет мизансцен, но есть актёры, которые создают характеры персонажей. Есть текст, который оживает в речи артистов, есть мысль, которую стремится донести в своём разборе режиссёр. Все актеры - обычные люди, которые участвуют в проекте "Театр в библиотеке".

Вход на читку свободный, но есть возрастное ограничение - зрители должны быть совершеннолетними. Режиссёр постановки - Геннадий Колосов. 

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#театр

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