В ДТП за выходные пострадали 10 человек

В том числе 8-летняя девочка

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Двадцать четвертого ноября в Липецке в 19.20 на ул. Металлургов 39-летний водитель автомобиля «Хендай», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 62-летнего мужчины, который с травмой госпитализирован.

Двадцать пятого ноября Липецке в 18.45 на ул. Катукова 30-летняя женщина, управляя «Киа», допустила наезд на 31-летнего мужчину, который с травмой госпитализирован.

Двадцать шестого ноября в Грязинском районе в 16.35 на автодороге «Липецк – Усмань» 31-летняя женщина, управляя ВАЗ-2114, не справилась с управлением, съехала с дороги, и машина перевернулась. В результате ее 32-летний пассажир с травмой госпитализирован.

В тот же день в Лебедяни в 13.30 на ул. Привокзальной 39-летний водитель ГАЗ-322132 столкнулся с «Шевроле-Нивой» под управлением 37-летнего мужчины. В результате его 8-летняя пассажирка получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие трое суток на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 2463 нарушения ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 35, неиспользование ремней безопасности – 183, превышение скорости – 1078, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 131, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.