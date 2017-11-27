Происшествия

сегодня, 09:35

В Липецкой области столкнулись автобус и две легковушки

780
#дтп
В Липецкой области столкнулись автобус и две легковушки

Пострадавших нет

В 08:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем близ села. Стебаево, Липецкого района.

Произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Веста», легкового автомобиля «Лада Гранта», автобуса «Мерседес». К месту происшествия выехали: 1 отделение 38 ПСЧ.

В результате произошедшего ДТП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
780
#дтп

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

У пятиклассников ссёлковской школы уже прошли два урока...
#госпитализация детей
У пятиклассников ссёлковской школы уже прошли два урока...

3 минуты назад

Происшествия
Липчане хвастаются в Сети опасной ездой
#опасное вождение
Липчане хвастаются в Сети опасной ездой

10 минут назад

Происшествия
Сергей Иванов: «Главная версия событий в Сселках - звуковые волны»...
#госпитализация детей
Сергей Иванов: «Главная версия событий в Сселках - звуковые волны»...

12 минут назад

Происшествия
В ДТП за выходные пострадали 10 человек
В ДТП за выходные пострадали 10 человек

сегодня, 09:42

Происшествия
Студенты угнали у пенсионера автомобиль
#угон
Студенты угнали у пенсионера автомобиль

сегодня, 09:19

Происшествия
Сселковская аномалия: причины массовой госпитализации детей пока не известны...
#госпитализация детей
8
Сселковская аномалия: причины массовой госпитализации детей пока не известны...

сегодня, 09:08

Происшествия