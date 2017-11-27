Происшествия
сегодня, 09:35
В Липецкой области столкнулись автобус и две легковушки
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Пострадавших нет
В 08:04 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о ДТП, произошедшем близ села. Стебаево, Липецкого района.
Произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Веста», легкового автомобиля «Лада Гранта», автобуса «Мерседес». К месту происшествия выехали: 1 отделение 38 ПСЧ.
В результате произошедшего ДТП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
Произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Веста», легкового автомобиля «Лада Гранта», автобуса «Мерседес». К месту происшествия выехали: 1 отделение 38 ПСЧ.
В результате произошедшего ДТП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области.
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