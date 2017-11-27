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В Липецке работает консультационный пункт ЕГЭ

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#образование #ЕГЭ
В Липецке работает консультационный пункт ЕГЭ

Работа консультационного пункта продлится по сентябрь 2018 года.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, продолжает свою работу консультационный пункт ЕГЭ. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам 30-96-22, 30-96-16. Работа консультационного пункта продлится по сентябрь 2018 года.

В минувшую пятницу в рамках Единого информационного дня «ЕГЭ-2018: Знаю! Умею! Действую!» состоялся информационный вебинар для учащихся 11-х классов и классных руководителей 11-х классов «ЕГЭ-2018 – что нужно знать выпускнику».  Эксперты отвечали на вопросы, которые поступали на «горячую линию» департамента образования администрации города Липецка в течение месяца. Наиболее популярные вопросы: «Сколько действуют результаты ЕГЭ и итогового сочинения?», «Можно ли передать профильный уровень ЕГЭ по математике, если сдать базовый?», «Какой предмет выбрать и как действовать в случае совпадения дат ЕГЭ по двум и более выбранным предметам?». У участников вебинара была возможность задать вопросы в режиме онлайн и получить на них ответы.




160
#образование #ЕГЭ

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